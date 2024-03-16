Schumer'in eleştirisi ABD-İsrail ilişkilerinde tartışmaya neden oldu

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer'in Netanyahu'yu eleştirmesi ve İsrail için erken seçim çağrısı yapması Cumhuriyetçileri ve İsrailli yetkilileri kızdırdı. Her iki taraf Schumer'in yorumlarına öfkeyle tepki göstererek onu diplomatik çizgileri aşmak ve yakın bir ortağının iç işlerine karışmakla suçladı.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, önceki gün Senato genel oturumunda yaptığı tarihi konuşmada İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun kendi hırslarını ve çıkarlarını İsrail’in ihtiyaçlarının önüne koyduğunu öne sürerek İsrail’de yeni seçimler yapılması gerektiğini savundu.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze krizini nasıl ele aldığını kamuoyu önünde sorguladı ve tartışmalı bir tartışmaya yol açan ender bir adımla İsrail'de yeni seçim çağrısında bulundu. Cumhuriyetçiler ve İsrailli yetkililer Schumer'in yorumlarına öfkeyle tepki göstererek onu diplomatik çizgileri aşmak ve yakın bir ortağının iç işlerine karışmakla suçladılar.

Senato Cumhuriyetçi Parti lideri Mitch McConnell, Schumer'in sözlerini eleştirdi ve Amerika'nın seçimlere yabancı müdahalesi konusundaki görüşlerindeki çelişkiye dikkat çekti.

Benzer ifadeler Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson tarafından da dile getirilmiş, Johnson Schumer'in yeni seçim önerisini bağlamından kopuk olmakla eleştirmiştir. Netanyahu'nun siyasi rakibi ve İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz bile Schumer'in yorumlarını yararsız buldu.

ABD SİYASETİNİN İSRAİL SİYASETİNE ETKİSİ

Geçmişte ABD başkanları ve yasama liderleri sık sık İsrail siyasetine müdahale ederek seçim sonuçlarını ve hükümet tercihlerini etkilemişlerdir. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner'in 2015 yılında Obama yönetimine danışmadan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Kongre'ye hitap etmesi için davet etmesi ve Başkan Donald Trump'ın 2019 yılında İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıması, Netanyahu'nun seçim şansını arttırmak için zamanlanmış iki örnektir.

Bununla birlikte, bu tür operasyonların sınırları, müttefikin ekonomisinin büyüklüğü ve siyasi durumun ciddiyeti gibi değişkenlere bağlı olarak farklı seviyelerde açık müdahale ile belirsiz olmuştur. Karışmama sözde bir Amerikan ilkesi olsa da, uygulamada liderler genellikle kendilerini endişelerini dile getirmek ve egemenliği korumak arasında dar bir çizgide bulmaktadır.

ABD-İSRAİL ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Schumer ve Netanyahu arasındaki son görüşme, Orta Doğu'da yükselen tansiyon nedeniyle zaten stres altında olan ABD-İsrail ilişkilerini daha da zora sokuyor. Schumer'in seçim talebini desteklemeyi reddetmiş olsa da Başkan Biden konuşmayı kayda değer olarak değerlendirdi.

Netanyahu'nun liderliğinden yıllardır duyulan memnuniyetsizliği yansıtan bu olay, ABD-İsrail ortaklığındaki daha büyük bir güven krizinin altını çiziyor. Schumer'in yeni seçim çağrısı, diğer sürtüşme anlarının aksine, ikili ilişkinin temelden yeniden değerlendirilmesine işaret ediyor.