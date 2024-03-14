Schumer'in açıklaması İsrail'de yankı uyandırdı: Netanyahu, ABD'de destekçilerini kaybediyor

ABD Senatosu Demokrat Çoğunluk Lideri Schumer'in Netanyahu hakkındaki konuşmasına değinen İsrail'in muhalefet lideri Lapid, "Schumer'in konuşması, Netanyahu'nun ABD'de İsrail'in en büyük destekçilerini birer birer kaybettiğinin kanıtı" dedi.

ABD Senatosu Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun çatışma sürecini kötü yönettiğini ve gelecekle ilgili daha sağlıklı kararlar verilmesi adına İsrail'in seçime gitmesi gerektiğini söylemişti.

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid de söz konusu açıklamaları değerlendirdi. Lapid, yaptığı açıklamada, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yaptığı konuşmaya değinerek, "Senatör Chuck Schumer'in konuşması, Netanyahu'nun ABD'de İsrail'in en büyük destekçilerini birer birer kaybettiğinin kanıtı, daha da kötüsü, bunu bilerek yapıyor. Netanyahu, savaşı kazanma ve İsrail'in güvenliğini koruma yönündeki ulusal çabalara ağır zarar veriyor" dedi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Schumer, Netanyahu başkanlığındaki koalisyonun 7 Ekim’den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun olmadığını belirtmiş, İsrail’de erken seçim çağrısında bulunmuştu.

Schumer, "Eğer Başbakan Netanyahu'nun mevcut koalisyonu savaş sona erdikten sonra da iktidarda kalır ve ABD'yi sınayan tehlikeli ve tahrik edici politikalar izlemeye devam ederse, ABD'nin mevcut gidişatı değiştirmek için İsrail politikasını şekillendirmede daha aktif bir rol oynamaktan başka seçeneği kalmayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

'MUZ CUMHURİYETİ DEĞİLİZ'

Başbakan Benjamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud partisi ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in İsrail'de yeni seçimler yapılması çağrısını reddederek İsrail'in "muz cumhuriyeti olmadığını" ve Netanyahu'nun politikasının geniş bir halk desteğine sahip olduğunu söylemişti.

Likud'dan yapılan açıklamada "Schumer'in sözlerinin aksine İsrail halkı Hamas'a karşı topyekûn bir zaferi desteklemekte, bir Filistin terör devleti kurulmasına yönelik her türlü uluslararası dayatmayı reddetmekte ve Filistin Yönetimi'nin Gazze'ye geri dönmesine karşı çıkmaktadır" denildi.

Açıklamada, "Senatör Schumer'den İsrail'in seçilmiş hükümetine saygı göstermesi ve onu baltalamaması beklenir. Bu her zaman doğrudur ve savaş zamanında daha da doğrudur" ifadelerine yer verildi.