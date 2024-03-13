Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Dünya > İsrailli yetkiliden dikkat çeken çıkış! ABD, Netanyahu hükümetini devirmeye çalışıyor

İsrailli yetkiliden dikkat çeken çıkış! ABD, Netanyahu hükümetini devirmeye çalışıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrailli yetkiliden dikkat çeken çıkış! ABD, Netanyahu hükümetini devirmeye çalışıyor

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'de üst düzey bir siyasi yetkili, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini devirmeye çalıştığını iddia etti.

The Jerusalem Post'un haberine göre, adı belirtilmeyen İsrailli yetkili, dün gece Netanyahu yönetiminin daha ılımlı bir hükümetle değiştirilebileceği uyarısında bulunan "ABD İstihbarat Topluluğu'nun Yıllık Tehdit Değerlendirme Raporuna" ilişkin açıklama yaptı.

Rapora tepki gösteren yetkili, "Dostlarımızdan İsrail'deki seçilmiş hükümeti değil, Hamas terör rejimini devirmek için harekete geçmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yetkili, Netanyahu'yu başkasının değil, İsrail vatandaşlarının seçtiğini söyleyerek, "İsrail, ABD'nin himayesi altındaki bir devlet değil, hükümeti vatandaşların seçtiği, bağımsız ve demokratik bir ülkedir." dedi.

"NETANYAHU'YA DUYULAN GÜVENSİZLİK DERİNLEŞTİ"

ABD İstihbarat Topluluğu tarafından şubat ayında hazırlanan 41 sayfalık "Yıllık Tehdit Değerlendirme Raporu" 11 Mart’ta yayımlanmıştı.

Netanyahu'nun iktidardaki geleceği, Filistin ve güvenlik konularında katı politikalar izleyen aşırı sağ ve ultra Ortodoks partilerden oluşan yönetim yapısının şüpheli olabileceğine değinilen raporda, "Savaş öncesi zaten had safhada olan Netanyahu'nun yönetim kabiliyetine duyulan güvensizlik, toplum genelinde derinleşti ve yayıldı." ifadesine yer verilmişti.

İsrail Başbakanının istifası ve seçim talebiyle büyük protestoların gerçekleştirileceğine işaret edilen raporda, "İsrail'de farklı ve daha ılımlı bir hükümet mümkün." denildi.

ABD Başkanı Biden, 9 Mart'ta Kongrede bir senatörle yaptığı konuşma sırasında Gazze Şeridi'ne insani yardımın girişine izin vermeyen Netanyahu'nun fikrini değiştirmek için "ikna edici bir konuşma yapacağını" söylerken açık mikrofona yakalanmış, bu konuşma ikili arasındaki anlaşmazlık şeklinde değerlendirilmişti.

Biden, ayrıca 10 Mart'ta MSNBC'ye yaptığı açıklamada Netanyahu'nun politikalarının İsrail'e zarar verdiğini söylemişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Putin küplere binecek! NATO'dan üye ülkelere "Ukrayna" çağrısı: Acil - DünyaNATO'dan üyelerine "Ukrayna" çağrısı: AcilRusya'dan ABD'li 227 yetkiliye ülkeye giriş yasağı - DünyaRusya'dan ABD'li 227 yetkiliye ülkeye giriş yasağıHava sahasını kapatmıştı: Arjantin'den Venezuela'ya 'diktatörlük' suçlaması - DünyaHava sahasını kapatmıştı: Arjantin'den Venezuela'ya 'diktatörlük' suçlamasıGazze'de can kaybı arttı! İsrail engelliyor, cenazelere ulaşılamıyor - Dünyaİsrail engelliyor, cenazelere ulaşılamıyorPutin'den kadın askeri utandıran iltifat - DünyaPutin'den kadın askeri utandıran iltifatDanimarka'da yeni tartışma! Kadınlar zorunlu askerlik hizmetine katılabilir - DünyaKadınlar zorunlu askerlik hizmetine katılabilirAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan mesajı: Barışa hiç olmadığı kadar yakınız - Dünya'Barışa hiç olmadığı kadar yakınız'Dünyanın gözü Rusya'daki seçimde... Putin'den seçim öncesi 'vatanseverlik' vurgusu - DünyaDünyanın gözü 3 gün Rusya'da olacakHollanda'da seçimi kazandı ama başbakan olamadı - DünyaHollanda'da seçimi kazandı ama başbakan olamadıİsrail yönetiminde Filistin çatlağı! Netanyahu ile Savunma Bakanı toplantıda tartıştı - DünyaBakan 'Filistin' dedi, Netanyahu duymak bile istemedi
Sonraki Haber Yükleniyor...