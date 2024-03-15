Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Dünya > Biden'dan Netanyahu'yu kızdıracak çıkış! İsrail'de erken seçime destek verdi

Biden'dan Netanyahu'yu kızdıracak çıkış! İsrail'de erken seçime destek verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Biden&#039;dan Netanyahu&#039;yu kızdıracak çıkış! İsrail&#039;de erken seçime destek verdi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de katliam yapan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kızdıracak bir çıkışa daha imza attı. Daha önce Netanyahu için söylediği sözlerle gündeme gelen Biden, bu kez İsrail’de erken seçim çağrısına destek verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer’in “İsrail'in 7 Ekim'den sonraki geleceği hakkında yeni bir tartışma yapılmalı. Bence bu en iyi şekilde bir seçim yapılarak gerçekleştirilebilir” sözlerine ilişkin, “Bence iyi bir konuşma yaptı” dedi.

İSRAİL'DE ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINA DESTEK

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yahudi kökenli ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in, “İsrail'in 7 Ekim'den sonraki geleceği hakkında yeni bir tartışma yapılmalı. Bence bu en iyi şekilde bir seçim yapılarak gerçekleştirilebilir” sözlerine değinen Biden, “Bence iyi bir konuşma yaptı. Sadece kendisinin değil pek çok ABD’linin paylaştığı ciddi bir endişeyi dile getirdi” dedi. Biden, Schumer’in konuşmasıyla ilgili olarak kendisini ve ekibini önceden bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.

SENATÖR NE DEMİŞTİ?

Schumer, Senato kürsüsünde dün yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığındaki koalisyonun 7 Ekim’den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun olmadığını belirterek, “Netanyahu koalisyonu 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun değil. O zamandan bu yana dünya kökten değişti ve İsrail halkı şu anda geçmişe takılıp kalmış bir yönetim tarafından boğuluyor. Bir demokrasi olarak İsrail'in kendi liderlerini seçme hakkı vardır ve bırakalım taşlar yerine otursun. Ancak önemli olan İsraillilere bir seçenek sunulmasıdır. İsrail'in 7 Ekim'den sonraki geleceği hakkında yeni bir tartışma yapılmalı. Bence bu en iyi şekilde bir seçim yapılarak gerçekleştirilebilir” ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
G7'den İran'a Rusya uyarısı - DünyaG7'den İran'a Rusya uyarısıİtalya'dan NATO'ya Ukrayna uyarısı: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir - Dünya'3. Dünya Savaşı anlamına gelir'İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant: Gazze’de idarenin Filistin yönetimine bırakılması kötünün iyisi - Dünyaİsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant: Gazze’de idarenin Filistin yönetimine bırakılması kötünün iyisiRusya’da olaylı seçim! Sandıklara boya döküldü, oy verme kabini ateşe verildi - DünyaRusya’da olaylı seçim!BM Genel Kurulu'ndan İslamofobi kararı - DünyaBM Genel Kurulu'ndan İslamofobi kararıABD ve İsrail gemileri İran destekli güçler tarafından vuruldu! - DünyaKızıldeniz'de ABD ve İsrail gemileri vurulduMacron'un ortalık karıştıran sözlerine Rusya'dan cevap: Savaşa sürükleniyorlar... - DünyaMacron'un ortalık karıştıran sözlerine Rusya'dan cevap!İsrail Başbakanı Netanyahu uyarılara kulak asmıyor! Esir takasına ret, Refah'a saldırıya onay - DünyaEsir takasına ret, Refah'a saldırıya onayİsrail'in açlık silahıyla vurduğu Gazzelilerin Ramazan sofrası: Hayvan yeminden ekmek ve çay... - DünyaGazzelilerin Ramazan sofrası: Hayvan yemi ve çayABD şiddetli fırtınaya teslim! Yüzlerce ev zarar gördü, 2 kişi öldü - DünyaABD şiddetli fırtınaya teslim! 2 kişi hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...