ABD'den Çin'e sert uyarı... "Rusya ile askeri ilişkine dikkat et!"

Pentagon, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e daha yakın ekonomik ve askeri işbirliği sözü vermesinin üzerine Çin'i uyardı.

ABD Savunma Bakanlığı, Hint-Pasifik güvenliğinden sorumlu sekreter yardımcısı Ely Ratner'ın

, Çin'in Merkezi Askeri Komisyonu Uluslararası Askeri İşbirliği ofisi direktörü Tümgeneral Li Bin ile yaptığı video bağlantısı sırasında ilişkilere ilişkin "ciddi endişesini" dile getirdiğini söyledi.

Ratner ayrıca Li'ye, tartışmalı Güney Çin Denizi kıyısı yakınında Çin ile Filipinler arasında artan gerilimin yanı sıra Moskova'nın Kuzey Kore ile bağları konusunda da baskı yaptı.

"RUS ORDUSUNA DESTEĞİ KESİN"

Pentagon yaptığı açıklamada, "Ratner, uluslararası hukuk tarafından garanti altına alınan açık denizlerde seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterilmesinin öneminin altını çizdi ve ÇHC'nin Güney Çin Denizi'nde yasal olarak faaliyet gösteren Filipin gemilerine karşı tehlikeli eylemlerine ilişkin endişelerini dile getirdi. Ayrıca Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkinin yanı sıra Çin'in, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını mümkün kılan Rus savunma sanayiine desteği konusundaki ciddi endişeleri de belirtti." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun, Ukrayna topraklarının derinliklerine doğru ilerlemesi nedeniyle sorun daha da acil hale geldi.

Haines, 2 Mayıs'ta Senato Silahlı Hizmetler Komitesi duruşmasında "Çin kesinlikle Rusya'nın kendileriyle çalışmasını istiyor ve Kremlin'in bunu yapmaması için hiçbir neden göremiyoruz." ifadelerini kullandı.

PUTİN VE Xİ'DEN İŞBİRLİĞİ MESAJI

Putin, "karşılıklı askeri güven ve işbirliğini daha da derinleştirme" vaadiyle başlayan iki günlük bir gezi için Perşembe günü Pekin'e geldi.

Bu işbirliği, ortak askeri tatbikatların kapsamının genişletilmesini, düzenli ortak deniz ve hava devriyelerinin planlanmasını ve ikili ve çok taraflı çerçeveler kapsamında koordinasyonun güçlendirilmesini içeriyor. Putin ve Xi ayrıca enerji ve finans sektörlerinde daha yakın ilişkiler kurma sözü verdiler.

Ratner'ın Perşembe günü Li ile yaptığı görüşme, Xi ve Biden'ın Kasım ayında yaptıkları zirvede, görüşmelerin konusu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı olmasına rağmen bu tür diyalogları sürdürme yönünde verdikleri sözleri takip eden en son üst düzey askeri görüş alışverişiydi.

Geçtiğimiz ay, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin , Çin savunma bakanı Amiral Dong Jun ile görüştü. Bu görüşme, Çinli mevkidaşı ile iki yılı aşkın süredir bu türden ilk iletişim ve Dong'un Aralık ayında atanmasından bu yana ilk iletişim oldu.

Temas, Güney Çin Denizi'nde iki ordu arasında uzun süren bir gerginlik, diplomatik küçümsemeler, söylemler ve ramak kala olayların ardından gerçekleşti.