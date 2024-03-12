ABD'den Gazze vurgulu Ramazan mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dünyada 1.8 milyar nüfusu olan Müslüman topluluk için Ramazan tebriki mesajı yayımladı. Gazze'ye vurgu yapan Blinken, "Bu barış zamanı pek çok Müslüman topluluk için çatışma ve acıların yaşandığı bir döneme denk geliyor." dedi.

Gazze'yi son 5 aydır karadan, havadan ve denizden vuran İsrail, Ramazan ayında ateşkes çağrılarına kulak tıkadı! Müslümanlar için kutsal olan mübarek ayda Gazze'ye yönelik saldırılar sürerken, İsrail'in en büyük destekçisi ABD'den Ramazan mesajı geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, barış ayı Ramazan'ın bu yıl "acıların yaşandığı bir döneme" denk geldiğini söyledi.

Blinken, mesajında, şöyle dedi:

“Ramazan ayı başlarken, dünyadaki 1.8 milyardan fazla Müslüman'a hayırlı ramazanlar diliyorum. Bu yıl, bu barış zamanı Sincan'daki Uygurlar, Burma ve Bangladeş'teki Rohingyalar ve Gazze'deki Filistinliler de dahil olmak üzere pek çok Müslüman topluluk için çatışma ve acıların yaşandığı bir döneme denk geliyor.

Acıların dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından hissediliyor.

Bu nedenle bu yıl Ramazan farklı bir his uyandırıyor. Gazze'deki insani durum yürekleri parçalıyor. Gazze'ye ilave insani yardım ulaştırırken, rehinelerin serbest bırakılmasını içeren en az altı hafta süreyle acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz"

Filistin ve İsrail ihtilafında iki devletli çözüme yönelik çabaların devam edeceğini vurgulayan Blinken, “Barış mümkündür, gereklidir ve acildir” diyerek sözlerini tamamladı.