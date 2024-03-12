Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Dünya > ABD'den Gazze vurgulu Ramazan mesajı

ABD'den Gazze vurgulu Ramazan mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den Gazze vurgulu Ramazan mesajı
İsrail, Ramazan, Gazze, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dünyada 1.8 milyar nüfusu olan Müslüman topluluk için Ramazan tebriki mesajı yayımladı. Gazze'ye vurgu yapan Blinken, "Bu barış zamanı pek çok Müslüman topluluk için çatışma ve acıların yaşandığı bir döneme denk geliyor." dedi.

Gazze'yi son 5 aydır karadan, havadan ve denizden vuran İsrail, Ramazan ayında ateşkes çağrılarına kulak tıkadı! Müslümanlar için kutsal olan mübarek ayda Gazze'ye yönelik saldırılar sürerken, İsrail'in en büyük destekçisi ABD'den Ramazan mesajı geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, barış ayı Ramazan'ın bu yıl "acıların yaşandığı bir döneme" denk geldiğini söyledi.

Blinken, mesajında, şöyle dedi:

“Ramazan ayı başlarken, dünyadaki 1.8 milyardan fazla Müslüman'a hayırlı ramazanlar diliyorum. Bu yıl, bu barış zamanı Sincan'daki Uygurlar, Burma ve Bangladeş'teki Rohingyalar ve Gazze'deki Filistinliler de dahil olmak üzere pek çok Müslüman topluluk için çatışma ve acıların yaşandığı bir döneme denk geliyor.

Acıların dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından hissediliyor.

Bu nedenle bu yıl Ramazan farklı bir his uyandırıyor. Gazze'deki insani durum yürekleri parçalıyor. Gazze'ye ilave insani yardım ulaştırırken, rehinelerin serbest bırakılmasını içeren en az altı hafta süreyle acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz"

Filistin ve İsrail ihtilafında iki devletli çözüme yönelik çabaların devam edeceğini vurgulayan Blinken, “Barış mümkündür, gereklidir ve acildir” diyerek sözlerini tamamladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya'dan ABD'li 227 yetkiliye ülkeye giriş yasağı - DünyaRusya'dan ABD'li 227 yetkiliye ülkeye giriş yasağıHava sahasını kapatmıştı: Arjantin'den Venezuela'ya 'diktatörlük' suçlaması - DünyaHava sahasını kapatmıştı: Arjantin'den Venezuela'ya 'diktatörlük' suçlamasıGazze'de can kaybı arttı! İsrail engelliyor, cenazelere ulaşılamıyor - Dünyaİsrail engelliyor, cenazelere ulaşılamıyorPutin'den kadın askeri utandıran iltifat - DünyaPutin'den kadın askeri utandıran iltifatDanimarka'da yeni tartışma! Kadınlar zorunlu askerlik hizmetine katılabilir - DünyaKadınlar zorunlu askerlik hizmetine katılabilirAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan mesajı: Barışa hiç olmadığı kadar yakınız - Dünya'Barışa hiç olmadığı kadar yakınız'Dünyanın gözü Rusya'daki seçimde... Putin'den seçim öncesi 'vatanseverlik' vurgusu - DünyaDünyanın gözü 3 gün Rusya'da olacakHollanda'da seçimi kazandı ama başbakan olamadı - DünyaHollanda'da seçimi kazandı ama başbakan olamadıİsrail yönetiminde Filistin çatlağı! Netanyahu ile Savunma Bakanı toplantıda tartıştı - DünyaBakan 'Filistin' dedi, Netanyahu duymak bile istemediKuzey Kore'den gövde gösterisi! Kim, yeni geliştirilen tankın üzerine çıkıp meydan okudu - DünyaKuzey Kore'den gövde gösterisi
Sonraki Haber Yükleniyor...