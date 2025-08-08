ABD'den 'Hamas' çıkışı! "Filistin devletini tanıma planımız yok”

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İngiltere ile Gazze politikası konusunda “anlaşmazlık içinde” olduklarını açıkladı.

LONDRA'DA KRİTİK TEMAS

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Chevening Malikanesi’nde bir araya geldi.

İkili görüşmede ticaret, Gazze ve Ukrayna krizleri ele alındı.

"TANIMA PLANIMIZ YOK"

Vance, yaptığı açıklamada, “Filistin devletini tanıma planımız yok” dedi. Bölgede hükümet bulunmadığını savunan Vance, “Orada hükümetin olmaması göz önüne alındığında, Filistin devletini tanımanın ne anlama geleceğini bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan yardımcısı İngiltere ile Gazze politikası konusunda “anlaşmazlık içinde” olduklarını açıkladı.

"HAMAS ORTADAN KALDIRILMALI"

Vance, güvenlik açısından Hamas’ın varlığının sona ermesi gerektiğini belirterek, “Hamas’ın ortadan kaldırılmasına ihtiyacımız var” dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail’in ateşkesi kabul etmesi ve Gazze’deki “tahammül edilemez” durumun iyileşmesi halinde Eylül ayında Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamıştı.

dehşete düştük

Lammy, Gazze’deki Filistinlilerin yaşadığı acılar karşısında “dehşete düştüğünü” ve “hastalandığını” belirtmiş, İsrail’i “damla damla” yardım göndermekle eleştirmişti.

PUTİN ZİRVESİ ENDİŞESİ

Londra ve diğer Avrupa başkentleri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin masada olmadığı bir toplantının Kiev’i olumsuz şartlara zorlayabileceğinden endişeli.