ABD'den İsrail'e baskı! Gazze'de can kaybı yine arttı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 686’ya yükselirken yaralı sayısı ise 76 bin 309’a çıktı. Öte yandan ABD'den, İsrail'in aralarında TRT ekibinin de bulunduğu basın saldırısı sonrası, "onlara zarar verenlerin hesap vermesi için baskı yapmaya devam edeceğiz" açıklaması geldi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail bayramda da durmadı. Masum sivillere yönelik çok sayıda katliam gerçekleştiren İsrail, Nusayrat Kampı'na yönelik saldırısında basın mensuplarını da hedef aldı. ABD, basın saldırısı sonrası İsrail'e baskıyı sürdüreceklerini ifade etti.

190 GÜNDE 33 BİN 686 KİŞİ CAN VERDİ

İsrail güçlerinin son 24 saatte 52 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, son 10 günde 649 kişinin öldürülmesiyle Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 190 günde 33 bin 686'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 95 Filistinliyi daha yaraladığı ve toplam yaralı sayısının da 76 bin 309'a ulaştığı bildirildi.

BAYRAMDA 274 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusunun hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda, Ramazan Bayramı'nda 3 günde çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 274 Filistinli öldürüldü, 221 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

ABD BASIN KATLİAMINA TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Gazze'de aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu gazetecilere yönelik saldırısına ilişkin sorusu üzerine; bu konuda çok net olduklarını, İsrail'in daha fazlasını yapması gerektiğini kaydetti.

"Bu çatışma zaten gazeteciler üzerinde yıkıcı bir etki meydana getirdi; gazetecilerin korunması ve onlara zarar verenlerin hesap vermesi için baskı yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullanan sözcü, gazetecilerin ve ailelerinin kayıplarının hayal bile edilemeyeceğini belirterek başsağlığı dileklerini iletti.