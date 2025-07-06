ABD’den Türkiye’ye nükleer mesaj: Yakında anlaşma gelebilir!

ABD’den Türkiye’ye kritik nükleer mesaj geldi! Amerikalı yetkili, Türkiye ile küçük modüler reaktörler konusunda yakın zamanda bir anlaşma yapılabileceğini ima ederek “Hazırız, sadece projelerin gelmesini bekliyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Nükleer Enerji Kıdemli Danışmanı Justin Friedman, Amerikan finans kuruluşlarının Türkiye'deki nükleer enerji projelerine, özellikle küçük modüler reaktörlere (SMR) finansal destek vermeye hazır olduğunu, ancak yatırım için uygulanabilir projelerin beklendiğini söyledi.

"PROJELERİN GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Friedman, İstanbul'da düzenlenen 11. Nükleer Santraller Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada, Amerikan Eximbank ve ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu'nun (DFC) Romanya ve Polonya'daki nükleer projelere toplam 17 milyar doları aşan niyet mektupları verdiğini hatırlattı.

"Türkiye'de de fırsatları araştırdıklarını biliyorum. Özellikle küçük modüler reaktör alanında ilerlemeyi destekleyecek programları var. Projelerin gelmesini bekliyoruz ki finansmanla eşleştirebilelim" dedi.

"Onlar hazır durumdalar, sadece iyi projelerin gelmesine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN LİDERLİK POTANSİYELİ VAR"

Friedman, Türkiye'nin 20 gigavatlık "net ve kararlı" nükleer kurulu güç hedefine ve sanayi şirketlerinin gösterdiği ilgiye dikkat çekti.

"Yaklaşık beş büyük Türk sanayi şirketiyle görüştüm. Sadece tedarik zincirinin parçası olmak değil, kendi enerji ihtiyaçları için de nükleer enerjiyi kullanmak istiyorlar. Yol haritasının net olması önemli. Bu doğrultuda Türk hükümetiyle çalışıyor, düzenlemelerin geliştirilmesine katkı sunuyoruz" dedi.

Türkiye'nin bu hedeflerle nükleer enerji alanında liderlik üstlenebileceğini vurguladı.

"TÜRK VE ABD ŞİRKETLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ"

Friedman, küçük modüler reaktör teknolojisinde ABD ve Türk şirketleri arasında doğal bir işbirliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

"Türk şirketleri bugün zaten Türkiye dışındaki nükleer projeler için parça, malzeme ve hizmet sağlıyor. ABD'li şirketlerin de bu uzmanlıktan yararlanmak istemesi son derece doğal" diye konuştu.

"ABD-TÜRKİYE ORTAKLIĞI GÜÇLENECEK"

ABD'nin Türkiye ile uzun vadeli bir ortaklık hedeflediğini belirten Friedman, "10 yıl önce Türkiye'de büyükelçiliğimizde siyasi danışman olarak çalışan biri olarak bunun uzun vadeli hedefimiz olduğunu biliyorum. Nükleer de bunun bir parçası ve nükleer enerji konusunda birlikte çalışarak bu ortaklığı genişletmeyi ve geliştirmeyi umut ediyoruz" dedi.

ABD ve Türkiye'nin "derin dostluk ve iyi ortaklık" ilişkisine sahip olduğunu hatırlatan Friedman, "Bu ortaklığın nükleer alanda da gelişmesini istiyoruz. Her iki tarafın da bu yönde ilerlemek istediğine dair işaretler görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"YAKIN ZAMANDA ANLAŞMA OLABİLİR"

İki ülke arasında nükleer enerji alanında yakın zamanda bir anlaşma olup olmayacağı sorusuna Friedman, "Umarım yakında bir anlaşma olur. Bu anlaşmayı geliştiren ekibin parçası olmak isterim. Ancak şu anda açıklayabileceğim bir şey yok" cevabını verdi.

"DÜNYA BANKASI'NIN ADIMI OLUMLU"

Friedman, Dünya Bankası'nın nükleer enerji projelerine fon sağlama yasağını kaldıracağını açıklamasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Bu sadece bankanın sağlayabileceği finansman için değil, aynı zamanda özel sermaye piyasalarına 'nükleer iyi bir yatırım, güvenli bir yatırım' mesajı vermesi açısından da önemli" değerlendirmesinde bulundu.