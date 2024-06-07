ABD'den Ukrayna'ya 225 milyon dolarlık yeni yardım! Biden gecikme için Zelenskiy'den özür diledi

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya nisan ayında sağlanan askeri yardımlarda aylar süren gecikmeden dolayı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den özür diledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna lideri Zelenskiy, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

225 MİLYON DOLARLIK YENİ PAKETİ DUYURDU

Zelenskiy'e "yanınızdayız" mesajı veren Biden, Ukrayna'ya 225 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu. Öte yandan Biden, nisan ayında imzaladığı, Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri destek öngören yardım paketinin ABD Kongresinden geçiş sürecinde aylar süren bir gecikme yaşanmasından dolayı Zelenskiy'den özür diledi.

Zelenskiy ise ABD'nin Ukrayna ile "omuz omuza vererek" destek sağlamaya devam edeceğine olan inancını yineledi.

NE OLMUŞTU?

Biden, yaklaşık 6 ay süren Ukrayna'ya yeni askeri destek çalışmalarının ardından 24 Nisan'da Ukrayna'ya 61 ve İsrail'e 26 milyar dolarlık yardım öngören paketi imzalamıştı.

ABD Kongresinde siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle Ukrayna'ya sağlanması öngörülen 61 milyar dolarlık askeri destek paketinde gecikme yaşanmıştı.