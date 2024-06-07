Hakkari'de kayyım gerginliği! DEM Partililer Vali Çelik'i "Seni sokaklarda dolaştırırsak namerdiz" diyerek tehdit etti
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınmasının ardından yerine Hakkari Valisi Ali Çelik atanmıştı. Bu kararı bahane ederek olay çıkan DEM Partili bir grup Vali Çelik'i, "Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz" diyerek tehdit edip olay çıkardı.
Yerel seçimde DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz pazartesi sabahı, Van'da gözaltına alınmıştı.
HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANI AKIŞ'A 19 YIL HAPİS CEZASI
Akış'ın yerine İçişleri Bakanlığı Hakkari Valisi Ali Çelik'i Belediye Başkan Vekili olarak atamıştı. Akış ise çıkarıldığı mahkemece 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
GÖZALTILAR VAR
Kararın ardından kentte zaman zaman gerginlikler yaşanırken, dün akşam yasağa rağmen bir grup provokatör sokaklara barikat kurup ateş yaktı. Bölgeye giden ekipler de taşlı saldırıya uğrayınca ortalık karıştı. Polise saldırdığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
VALİ ÇELİK'İ TEHDİT ETTİLER
Diğer yandan bugünse DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ve beraberindekiler polislere saldırdı. O esnada DEM Partili şahıslardan birisi Hakkari Valisi'ne yönelik, "Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz. Kendisi bir adım atamayacak bu sokaklarda. Binlerce polis ordusuyla gezecek" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi