Hakkari'de kayyım gerginliği! DEM Partililer Vali Çelik'i "Seni sokaklarda dolaştırırsak namerdiz" diyerek tehdit etti

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Haziran 2024 14:59 - Güncelleme: 7 Haziran 2024 15:12 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınmasının ardından yerine Hakkari Valisi Ali Çelik atanmıştı. Bu kararı bahane ederek olay çıkan DEM Partili bir grup Vali Çelik'i, "Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz" diyerek tehdit edip olay çıkardı.