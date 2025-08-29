Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'den Ukrayna'ya 825 milyar dolarlık silah satışı!

ABD'den Ukrayna'ya 825 milyar dolarlık silah satışı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den Ukrayna&#039;ya 825 milyar dolarlık silah satışı!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'ya tahmini maliyeti 825 milyon dolar olan "Havadan Teslim Mühimmat" ve ilgili lojistik destek ekipmanlarını kapsayan askeri satışa onay verdiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) söz konusu satış onayına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'den Ukrayna'ya 825 milyar dolarlık silah satışı! - 1. Resim

825 MİLYAR DOLARLIK DEV ANLAŞMA

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna hükümetine tahmini maliyeti 825 milyon dolar olan 'Havadan Teslim Mühimmat' ve ilgili teçhizatın olası satışını onaylayan bir karar aldı." denildi.

Ukrayna'nın, 3 bin 350 adet Uzun Menzilli Saldırı Mühimmatı (ERAM) füzesi ve bu sistemlerle uyumlu Küresel Konumlandırma Sistemleri gibi ekipmanlar talep ettiği belirtilen açıklamada, satışın gerçekleşmesi için gerekli resmi bildirimin ABD Kongresine iletildiği aktarıldı.

ABD'den Ukrayna'ya 825 milyar dolarlık silah satışı! - 2. Resim

"ULUSAL GÜVENLİK HEDEFLERİNİ DESTEKLEYECEK"

Açıklamada, satış kapsamında ayrıca füze konteynerleri, yedek parçalar, destek ekipmanları, yazılımlar, teknik dokümanlar, eğitim ve lojistik malzemelerin de yer aldığı bildirildi.

Söz konusu satışın bölgedeki "temel askeri dengeyi" değiştirmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin güvencesi olan bir müttefikin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir." ifadesi yer aldı.

Ukrayna'nın söz konusu satın alımı, Danimarka, Hollanda ve Norveç gibi ülkelerden sağlanan finansman ile ABD'nin Dış Askeri Finansman (FMF) programı kapsamında gerçekleştireceği kaydedildi.

Satışın tamamlanabilmesi için ABD Kongresinin nihai onayı vermesi gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: 29 Ağustos 2025 Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Düşen bomba yüklü İHA inceleme sırasında patladı! 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti - DünyaDüşen bomba yüklü İHA patladı! 2 asker hayatını kaybetti7 savaş gemisi ve 1 denizaltı Karayipler'e yerleşti! ABD ile Venezuela arasında gerilim tırmanıyor - Dünya7 savaş gemisi ve 1 denizaltı bölgeye konuşlandıIrak ve Suriye'den tarihi yakınlaşma! Sınır kapıları açılıyor mu? - DünyaIrak ve Suriye'den tarihi yakınlaşma!F-16 savaş uçağı yere çakıldı! Alev topuna dönen uçakta pilot can verdi - DünyaF-16 savaş uçağı yere çakıldı!7 okula bomba tehdidi! Güney Kore'de kabus senaryosu - Dünya7 okula bomba tehdidi! Güney Kore'de kabus senaryosuTrump'tan Rusya'nın Kiev saldırısına 'ilginç' tepki! "Şaşırmadım" - DünyaTrump'tan Rusya'nın Kiev saldırısına 'ilginç' tepki!
Sonraki Haber Yükleniyor...