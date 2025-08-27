Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'nin Minnesota eyaletinde okula kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Minnesota eyaletinde okula kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Haberleri

ABD’nin Minnesota eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

ABD’nin Minnesota eyaletinde özel bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

ABD’nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde özel bir ilkokul olan Annunciation Katolik Okulu’na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

ABD'de kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

3 ÖLÜ 20 YARALI 

ABD Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıklayarak, saldırganın da ölenler arasında olduğunu söyledi.

Yaklaşık 395 öğrencisi olan okulda yeni eğitim-öğretim yılı iki gün önce başlamıştı. Yerel basın, saldırının çocukların sabah ayininde olduğu sırada düzenlendiğini aktardı.

TRUMP'TAN 'KORKUNÇ' AÇIKLAMASI 

ABD Başkanı Donald Trump, saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, "FBI hızlı bir şekilde olaya müdahale etti ve şu anda olay yerindeler. Beyaz Saray bu korkunç olayı takip etmeye devam edecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

