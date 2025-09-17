Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AB'den İsrail'e gümrük sopası! Gümrük ayrıcalıkları askıya alınabilir

AB’den İsrail’e gümrük sopası! Gümrük ayrıcalıkları askıya alınabilir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
AB’den İsrail’e gümrük sopası! Gümrük ayrıcalıkları askıya alınabilir
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Avrupa Birliği, İsrail’e ekonomik yaptırım sopasını gösterdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze’deki kara harekâtı ve Batı Şeria’daki ihlaller nedeniyle İsrail’e tanınan gümrük ayrıcalıklarının askıya alınabileceğini açıkladı.

Avrupa Birliği, İsrail'in Gazze'deki kara harekâtı ve Batı Şeria'daki ihlallerine karşı harekete geçmeye hazırlanıyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail mallarına yönelik gümrük ayrıcalıklarının askıya alınabileceğini açıkladı.

Kallas, Euronews'e verdiği demeçte, Gazze'deki savaşın ve Batı Şeria'da devam eden hak ihlallerinin, AB ile İsrail arasındaki ticari ilişkilerde yaptırım ihtimalini gündeme getirdiğini söyledi. İsrail-AB Ortaklık Anlaşması kapsamında tanınan ticaret ayrıcalıklarının yeniden değerlendirilmesi gündemde.

AB’den İsrail’e gümrük sopası! Gümrük ayrıcalıkları askıya alınabilir - 1. Resim

2024 yılında iki taraf arasındaki ticaret hacminin 42,6 milyar euro olduğunu hatırlatan Kallas, bu ticaretin yaklaşık yüzde 37’sinin gümrük vergisinden muaf tutulduğunu belirtti. “Bu adımın İsrail’e yüksek bir maliyeti olacak” diyen Kallas, planlanan yaptırımların özellikle tercihli ticareti hedefleyeceğini vurguladı.

"BU KADAR CİDDİYSEK, NE YAPIYORUZ?"

Kallas, yaptırım kararının hayata geçebilmesi için AB üyesi ülkelerin çoğunluğunun onayı gerektiğini, ancak bu konuda birlik içinde hareket etmenin kolay olmayacağını da kabul etti.

"Benim tüm muhataplarıma sorduğum soru şu: Eğer bu durumun son derece ciddi, felaket düzeyinde ve sürdürülemez olduğunu düşünüyorsak, o zaman ne yapıyoruz? Eğer bu önlemleri desteklemiyorsanız, başka neyi öneriyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

