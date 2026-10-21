ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton, Florida'da düzenlenen seçim etkinliğinde Müslümanlara yönelik ayrımcılığa tepki gösterdi. Kur'an'dan söz eden Clinton, kızının 15 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğunu belirterek, "Müslümanların sırf Müslüman oldukları için aşağılanmasından bıktım" dedi. Clinton, konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikasını da eleştirdi.

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ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton, Florida'da Demokratların vali adayı David Jolly'ye destek vermek amacıyla katıldığı etkinlikte Müslümanlara yönelik ayrımcılığa tepki gösterdi.

Kur'an-ı Kerim'den örnek veren Clinton, kızının 15 yaşındayken Kur'an'ı okuduğunu ve kendisine de tavsiye ettiğini anlattı.

ABD'nin eski Başkanı Kur'an'dan örnek verdi! Trump'a sitem etti

"MÜSLÜMANLARIN AŞAĞILANMASINDAN BIKTIM"

Florida eyaletindeki Koinonia Worship Center'da düzenlenen dinler arası buluşmada konuşan Clinton, toplumdaki dini ve kültürel ayrışmalardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Kızı Chelsea Clinton'ın 15 yaşındayken Kur'an'ı baştan sona okuduğunu belirten ABD'nin eski Başkanı şunları aktardı:

"Müslümanların Müslüman oldukları için aşağılanmasına artık dayanamıyorum.

Kur'an'da, ve bunu ilk olarak kızım duyduğumu belirtmek isterim. Kızım 15 yaşındayken Kur'an'ı baştan sona okudu ve bana, "Bunu oku" dedi."

Kur'an-ı Kerim'in Hucurat suresinin 13. ayetine atıfta bulunan Clinton, "İnsanlar yeryüzünde birbirlerinden nefret etsinler diye değil, birbirlerini tanısınlar ve birbirlerinden öğrensinler diye farklı topluluklar halinde yaratıldı." dedi. Ve şöyle devam etti:

"Her inançta kötü insanlar vardır, çünkü hepimiz kusurlu insanız.

Ancak dini savaşlar, kültürel çatışmalar... Bunlara artık bıktım."

TRUMP'A UKRAYNA VE KANADA TEPKİSİ

Diğer yandan Clinton, Donald Trump yönetiminin dış politikasını da hedef aldı.

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin uzun yıllardır arkadaşı olduğunu anlatan Clinton, Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması yönündeki söylemleri eleştirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin uzun yıllardır arkadaşı olduğunu belirten Clinton, "Kanada Başbakanı uzun zamandır benim arkadaşım. Birbirimizi siyasetle neredeyse hiç ilgisi olmayan bir dönemde tanıdık. Dünyanın en donanımlı liderlerinden biri. Hem İngiltere hem de Kanada merkez bankalarının başındaydı" diye yorum yaptı.

Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması yönündeki söylemlere tepki gösteren Clinton, "Bir de onların 51'inci eyaletimiz olması gerektiğini söylemeye cüret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna konusunda da Trump'ı hedef alan Clinton, "Müttefiklerimize karşı davranışlarımızdan bıktım. Trump, ilk kez aday olduğundan beri yapmakla tehdit ettiği şeyi nihayet yaptı: Ukrayna'yı bir kez daha terk etti" dedi.

FLORIDA'DA SEÇİM KAMPANYASINA KATILDI

Clinton'ın açıklamaları, 20 Ekim'de Demokratların Florida vali adayı David Jolly'ye destek vermek üzere katıldığı etkinlikte geldi.

Jolly'ye destek isteyen Clinton, "Her sabah uyandığında size yardımcı olacak bir şeyler yapmak için var gücüyle çalışan birine ihtiyacınız var. Bence o kişi David Jolly" ifadelerini kullandı.

Miami Herald'ın haberine göre Clinton, aynı gün düzenlenen özel bağış etkinliğinde Jolly'nin kampanyası için yaklaşık 3 milyon dolar toplanmasına yardımcı oldu.

Florida'da vali seçiminin 3 Kasım'da yapılması planlanıyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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