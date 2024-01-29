ABD'nin Suriye'deki üssüne füzeli saldırı

Suriye’de El Omar petrol sahasında bulunan ABD askeri üssü füzeler ile vuruldu. Can kaybı bilgisi ve saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ise henüz açıklanmadı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusunun Deyrizor'daki Ömer petrol sahasındaki üssüne füzeli saldırı yapıldı. Saldırıda üslerin çevresine düşen roketlerin olduğu bilgisi alınırken, can kaybı bilgisi ya da saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz açıklanmadı.

DRONE SALDIRISINDA 3 ABD ASKERİ ÖLDÜ

Ürdün-Suriye sınır hattında da dün İran'a bağlı güçler tarafından yapılan drone saldırısında 3 ABD askeri ölmüş, 30 asker ise yaralanmıştı. Öğle saatlerinde de Haseke'nin güneyinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü yakınına roket saldırısı yapılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu. ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde saldırının sorumlularından hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü gerçekleştirilen İHA saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.