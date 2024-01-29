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    • Ortadoğu'da kazan kaynıyor! 3 askerin ölümünün ardından bir ABD üssü daha vuruldu

    Ortadoğu'da sular 7 Ekim'den bu yana durulmuyor. Suriye ve Irak'ta ABD askeri üsleri hedef olmaya devam ediyor. İran'a bağlı güçler tarafından dün Ürdün-Suriye sınırında 3 ABD askeri öldürülmüştü. ABD üssüne yeni bir saldırı daha gerçekleşti.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ortadoğu&#039;da kazan kaynıyor! 3 askerin ölümünün ardından bir ABD üssü daha vuruldu
    Abd, Ortadoğu, İran, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ortadoğu'da hemen hemen her gün ABD üslerine yapan saldırılara yenileri eklenmeye devam ediyor. 7 Ekim'de İsrail ile Hamas arasında başlayan çatışmalarla Ortadoğu'da savaşın fitili yeniden ateşlendi. İran'a bağlı güçler, Suriye, Irak ve Kızıldeniz'de ABD'ye ait merkezleri hedef almayı sürdürüyor.

    Ürdün-Suriye sınır hattında dün İran'a bağlı güçler tarafından yapılan drone saldırısında 3 ABD askeri ölmüş, 30 asker ise yaralanmıştı. Saldırının ardından Suriye'de bir ABD üssü daha roketlerle vuruldu.

    ABD ÜSSÜNE YENİ SALDIRI

    Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü yakınına roket saldırısı yapıldı.

    BİLANÇO NETLEŞMEDİ

    Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.

    NE OLMUŞTU?

    Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.

    Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

    ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde saldırının sorumlularından hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

    ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü gerçekleştirilen İHA saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

    Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AbdOrtadoğuİran
    Haberler > Dünya > Ortadoğu'da kazan kaynıyor! 3 askerin ölümünün ardından bir ABD üssü daha vuruldu
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