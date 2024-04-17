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AB'nin en genç üyesi Hırvatistan sandık başında

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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AB&#039;nin en genç üyesi Hırvatistan sandık başında

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

AB'nin en genç üyesi Hırvatistan'da halk, 151 sandalyeli ulusal meclisin yeni üyelerini belirlemek için sandık başında. 2 bin 302 adayın yarıştığı seçimlerde oy kullanma işlemi 19.00'da sona erecek.

Hırvat seçmenler ülke genelinde ve yurt dışında kurulan seçim merkezlerinde yerel saatle 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

Hırvatistan'da 151 sandalyeli ulusal meclise girmek için 2 bin 302 adayın yarıştığı seçimlerde oy kullanma işlemi 19.00'da sona erecek.

4 MİLYONA YAKIN KAYITLI SEÇMEN VAR

Ülkede 222 bin 197'si yurt dışında olmak üzere toplam 3 milyon 733 bin 283 kayıtlı seçmen bulunuyor. 
Seçim öncesi yapılan anket çalışmalarına göre, iktidardaki merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) favori olarak gösteriliyor.

Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısına doğru açıklanması bekleniyor.

Avrupa Birliğinin (AB) en genç üyesi Hırvatistan'da genel seçim 4 yılda bir yapılıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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