Haberler > Dünya > Alevler 30 bin dönüme yayıldı! 4 bölgede 'kısmi afet durumu' ilan edildi

Alevler 30 bin dönüme yayıldı! 4 bölgede 'kısmi afet durumu' ilan edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bulgaristan'da 2 gün önce başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle 30 bin dönüme yayıldı. Alevler nedeniyle 4 yerleşim yerinde 'kısmi afet durumu' ilan edilirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bulgaristan'ın güneyinde sigara izmaritinden çıktığı düşünülen ve 2 gündür süren yangınla mücadele devam ediyor.

Sakar Dağı bölgesinde yükselen alevler 30 bin dönümlük alana yayılırken, Hasköy Bölge Valisi Stefka Zdravkova, gündüz çıkan şiddetli sıcak rüzgarın çalışmaları olumsuz etkilediğini söyledi.

Alevler 30 bin dönüme yayıldı! 4 bölgede 'kısmi afet durumu' ilan edildi - 1. Resim

OTOYOLUN BİR KISMI TRAFİĞE KAPATILDI

Zdravkova, yangının dün uluslararası Meriç Otoyolu'nu ve yanından akan Meriç Nehri'ni aştığını ve bundan dolayı otoyolun bir bölümünün geçici olarak trafiğe kapatıldığını söyledi.

Trafik polisleri, Türkiye'deki tatillerinden dönüp Avrupa ülkelerine gidenlerin yoğun olduğu bir dönemde, otoyolun Harmanlı ile Lyubimets kasabaları arasındaki bölümündeki trafiği birkaç saatliğine başka güzergahlara yönlendirdi.

Öte yandan bölgede 4 yerleşim yerinde kısmi afet durumu ilan edildi.

Alevler 30 bin dönüme yayıldı! 4 bölgede 'kısmi afet durumu' ilan edildi - 2. Resim

HELİKOPTER, UÇAK VE İTFAİYE ARAÇLARI BÖLGEDE

Bir kısmı Sakar Dağı'nın ulaşımı güç bölgeleri de dahil 30 bin dönüm alana yayılan yangına, Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 helikopter ve İsveç'ten gönderilen 2 uçakla müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına 17 itfaiye aracıyla çok sayıda personel ve gönüllü yardım ediyor.

