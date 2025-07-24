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Bulgaristan Schengen vizesi nasıl alınır, vize kolaylığında şartlar neler?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bulgaristan Schengen vizesi nasıl alınır, vize kolaylığında şartlar neler?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AB'nin Schengen vize sistemine yönelik kolaylaştırma kararına Bulgaristan da katıldı. 15 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, Türk vatandaşları artık Bulgaristan’dan 1, 3 ve 5 yıllık çok girişli vize alabilecek. Şimdi ise vatandaşlar Bulgaristan Schengen vizesi nasıl alınır, vize kolaylığında şartlar neler araştırmaya başladı.

Bulgaristan Schengen vizesi kolaylığı için ilk adımı attı. Vize uygulamasında yapılan değişiklik, hem turistik seyahatleri kolaylaştıracak hem de uzun vadeli ilişkilerin önünü açacak. Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat umudu adım adım gelişme gösteriyor. Peki, Bulgaristan Schengen vizesi nasıl alınır, vize kolaylığında şartlar neler?

Bulgaristan Schengen vizesi nasıl alınır, vize kolaylığında şartlar neler? - 1. Resim

BULGARİSTAN SCHENGEN VİZESİ NASIL ALINIR?

Bulgaristan 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla resmen Schengen Bölgesi’nin kara ve deniz sınırlarında yer almaya başladı. Bulgaristan’a yapılacak kısa süreli ziyaretlerde (90 güne kadar olan seyahatler) Schengen kuralları geçerli hale geldi. Ülkede tam geçiş sistemi henüz uygulanmadığı için Bulgaristan hala kendi ulusal vizelerini de vermeye devam ediyor.

Türk vatandaşları Bulgaristan’a seyahat etmek istediklerinde iki seçeneğe sahip. Geçerli bir Schengen vizesi veya Bulgaristan’ın verdiği ulusal Bulgar vizesi ile ülkeye giriş yapabiliyorlar.

Bulgaristan Schengen vizesi nasıl alınır, vize kolaylığında şartlar neler? - 2. Resim

Eğer seyahat edecek kişinin geçerli bir çok girişli Schengen vizesi varsa, ayrıca Bulgaristan vizesi almasına gerek yok. Sadece Bulgaristan’a özel bir seyahat planlanıyorsa, doğrudan Bulgaristan Konsoloslukları ya da yetkili vize merkezleri üzerinden C tipi (kısa süreli) vize başvurusu yapılması gerekiyor.

Başvuru sırasında pasaport, biyometrik fotoğraf, seyahat sağlık sigortası, otel ve uçak rezervasyonları, finansal durum belgeleri gibi standart evraklar talep ediliyor.

Bulgaristan Schengen vizesi nasıl alınır, vize kolaylığında şartlar neler? - 3. Resim

VİZE KOLAYLIĞI ŞARTLARI NELER?

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türk vatandaşları için başlattığı Schengen vizesi kolaylaştırma süreci kapsamında, düzenli seyahat geçmişi olan ve önceki vizelerini ihlalsiz kullanmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına daha uzun süreli çok girişli vizeler verilmeye başlandı.

Bulgaristan bu düzenlemeye ilk cevap veren ülkelerden biri oldu ve yeni uygulamayı yürürlüğe soktu.

Bulgaristan Schengen vizesi nasıl alınır, vize kolaylığında şartlar neler? - 4. Resim

Bulgaristan’ın açıkladığı vize kolaylığına göre artık Türk vatandaşlarına sadece 3 veya 6 aylık vizeler değil, 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık çok girişli vizeler de verilebilecek.

Fakat uzun vadeli vizelere başvurabilmek için önemli bir şart var: Geçmiş vizelerin kurallara uygun şekilde kullanılmış olması. Yani vize süresi aşımı, kalış ihlali ya da yasadışı giriş gibi olumsuz kayıtların bulunmaması gerekiyor.

Açıklanan şartlar ve vize kolaylığı sadece turistik vizeler için geçerli.

Bulgaristan Schengen vizesi nasıl alınır, vize kolaylığında şartlar neler? - 5. Resim

Avrupa Komisyonu’nun belirlediği vize kolaylığı zincirine göre:

Önceki vizesi bittikten sonra 1 yıl içinde başvuru yapanlara 6 aylık vize,

6 aylık vizesi bitip 2 yıl içinde tekrar başvuranlara 1 yıllık vize,

1 yıllık vizesi olup 2 yıl içinde yeniden başvuranlara 3 yıllık vize,

3 yıllık vizesi olanlara da 2 yıl içinde başvurduklarında 5 yıllık vize verilebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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