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Aliyev, Paşinyan, Macron ve Michel 4'lü görüşme yaptı

Dünya  
2022-10-06 22:35:21 | Son Güncelleme : 2022-10-10 07:33:13

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve AB Konseyi Başkanı bir araya geldi. Görüşmenin konusu Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın sağlanması

Aliyev, Paşinyan, Macron ve Michel 4&#039;lü görüşme yaptı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın sağlanması konusunda 4'lü görüşme gerçekleştirdi. Liderler, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için geldikleri Çekya'nın başkenti Prag'da görüştü. Yaklaşık 1 saat süren toplantıdan sonra basına açıklaması yapılmadı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sürecinin başlatılması için daha önce de temaslar olmuştu. Aliyev ile Paşinyan, Michel ile Brüksel'de 4 kere bir araya gelmişti. 31 Ağustos'taki son görüşmede barış anlaşması konusunda sonuç alabilmek için çalışmaları hızlandırma hususunda mutabakat sağlanmıştı.

Görüşme sonrasında Aliyev ve Paşinyan, dışişleri bakanlarına barış anlaşmasının taslak metinleri üzerinde çalışmak üzere 30 gün içinde bir araya gelme talimatı vermişti.

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