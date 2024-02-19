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    • Haberler > Dünya > Alman Stern dergisi, ABD Başkanı Biden'ı tiye aldı: Zayıf ve unutkan

    Alman Stern dergisi, ABD Başkanı Biden'ı tiye aldı: Zayıf ve unutkan

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Abd, Joe Biden, Barack Obama, Michelle Obama, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Alman Stern dergisi, ABD Başkanı Biden'ın yaşlılığıyla dalga geçen bir kapakla çıktı. Derginin ilgili sayısında Biden ile ilgili "Biden sallanıyor. Zayıf ve unutkan. Trump'a karşı mücadelede ABD Başkanı'nın yerine kim geçebilir?" ifadelerine yer verildi.

    ABD Başkanı Joe Biden, uzun bir süredir gafları, unutkanlıkları ve hareketleriyle gündeme geliyor. Biden'ın bu hareketleri, Alman Stern dergisinin kapağına taşındı. Dergi, Biden'ın yaşlılığına vurgu yaparak, tiye aldı. 

    Biden'ı yürüteç kullanırken çizen derginin kapağında Biden'ın arkasında ise yardımcısı Kamala Harris ve ülkenin eski Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'ya yer verildi.

    Alman Stern dergisi, ABD Başkanı Biden'ı tiye aldı: Zayıf ve unutkan

    Derginin ilgili sayısında Biden ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

    "Biden sallanıyor. Zayıf ve unutkan. Trump'a karşı mücadelede ABD Başkanı'nın yerine kim geçebilir?"

    Öte yandan dergi, "ABD Başkanı'nı yerine kim geçebilir?" sorusuyla bir süredir gündemde olan iddialara da göz kırpmış oldu.

    Derginin kapağında işaret ettiği iddia ise Demokratların Biden'ın yerine Obama'yı getirebileceği yönünde.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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