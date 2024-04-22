Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Türkiye'ye ziyaret

Almanya'da konut krizi: 800 bin açık var

Almanya'da konut krizi: 800 bin açık var

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bu hafta içi Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Steinmeier'in ilk durağı İstanbul olacak.

Türkiye ile yakın kişisel bağlarının bir göstergesi olarak Berlinli bir kebap ustasını da yanına alan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ziyaretine İstanbul'dan başlıyor.

Salı günü Suriye sınırı yakınlarındaki 2023 yılında meydana gelen yıkıcı depremin Gaziantep'teki mağdurlarıyla görüşecek olan Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çarşamba günü Ankara'da bir araya gelecek.

TÜRKİYE'YE İLK ZİYARET

Yedi yıldır cumhurbaşkanı olmasına karşın Türkiye'yi ilk kez ziyaret eden Steinmeier'in temaslarına Ankara yerine İstanbul'dan başlaması dikkat çekti.

"DÖNER DİPLOMASİSİ"

Steinmeier'ın Türkiye ziyaretinde, iki ülkedeki insanlar arasındaki bağlara vurgu yapması bekleniyor.

Alman cumhurbaşkanı bunun ilk işareti olarak dedesi 1960'larda Almanya'ya işçi olarak göçen Berlinli döner ustası Arif Keleş'i Türkiye'ye ziyaretinde heyetine davet etti. Keleş, İstanbul'da verilecek bir akşam yemeğinde konuklara döner ikram edecek.

Steinmeier'in danışmanlarından biri dönerin "bir tür Alman ulusal yemeği" haline geldiğini belirtti. Döner ocağında pişmiş etin salata ve mayonezle birlikte sunulduğu kebap türü Almanya'da sıklıkla yenen yemeklerden biri.