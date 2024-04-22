Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Türkiye'ye ziyaret

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Türkiye'ye ziyaret

Düzenleyen: / Kaynak: Euronews
- Güncelleme:
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier&#039;den Türkiye&#039;ye ziyaret

Dünya Haberleri  / Euronews

İlgili Haberler

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bu hafta içi Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Steinmeier'in ilk durağı İstanbul olacak.

Türkiye ile yakın kişisel bağlarının bir göstergesi olarak Berlinli bir kebap ustasını da yanına alan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ziyaretine İstanbul'dan başlıyor.

İlgili Haberler

Salı günü Suriye sınırı yakınlarındaki 2023 yılında meydana gelen yıkıcı depremin Gaziantep'teki mağdurlarıyla görüşecek olan Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çarşamba günü Ankara'da bir araya gelecek.

TÜRKİYE'YE İLK ZİYARET

Yedi yıldır cumhurbaşkanı olmasına karşın Türkiye'yi ilk kez ziyaret eden Steinmeier'in temaslarına Ankara yerine İstanbul'dan başlaması dikkat çekti. 

"DÖNER DİPLOMASİSİ"

Steinmeier'ın Türkiye ziyaretinde, iki ülkedeki insanlar arasındaki bağlara vurgu yapması bekleniyor.

İlgili Haberler

Alman cumhurbaşkanı bunun ilk işareti olarak dedesi 1960'larda Almanya'ya işçi olarak göçen Berlinli döner ustası Arif Keleş'i Türkiye'ye ziyaretinde heyetine davet etti. Keleş, İstanbul'da verilecek bir akşam yemeğinde konuklara döner ikram edecek.

Steinmeier'in danışmanlarından biri dönerin "bir tür Alman ulusal yemeği" haline geldiğini belirtti. Döner ocağında pişmiş etin salata ve mayonezle birlikte sunulduğu kebap türü Almanya'da sıklıkla yenen yemeklerden biri.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Euronews
Bahçeli'den çok sert 'Sur' tepkisi: Vatandaşlıktan derhal çıkarılsınlar!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail ile ABD arasında "yaptırım" krizi - Dünyaİsrail'den ABD'ye yaptırım tepkisiBM'ye Gazze tepkisi: BM'nin işlevi tartışılmalı! - DünyaBM'ye sert "Gazze" eleştirisiABD'den Nijer kararı: Askerlerini çekecek! - DünyaABD'den askerlerini çekme kararı7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail Askeri İstihbarat Şefi istifa etti - Dünyaİsrail'de üst düzey istifa! Başarısızlığı kabul ettiKuzey Kore’den bir balistik füze daha! Japonya'da kriz masası kuruldu - DünyaJaponlara kriz masası kurduran füzeABD'nin Suriye üssüne roketli saldırı! Irak'tan peş peşe fırlatıldı - DünyaABD üssüne roket yağmuru!
Sonraki Haber Yükleniyor...