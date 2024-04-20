Almanya’da binlerce kişiden "İsrail'e silah sevkiyatını durdurun" protestosu

Almanya’nın başkenti Berlin başta olmak üzere birçok kentinde binlerce kişi hükümetin İsrail’e silah sevkiyatı planını protesto ederek bu kararın durdurulmasını talep etti. 2 bin polisin görev aldığı protestolarda gözaltına alınan çok sayıda insan oldu.

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırıları devam ederken, ABD ve Almanya gibi birçok batılı ülke, Tel Aviv yönetimine maddi ve askeri destek sağlamaya devam ediyor. Almanya'nın İsrail'e mühimmat gönderme planı, başkent Berlin ve Münih başta olmak üzere birçok kentte tepki çekti. Filistin yanlısı dernekler ve destekçi sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği uluslararası eylem haftası kapsamında düzenlenen protesto gösterilerinde binlerce kişi, Alman hükümetinin bu planını durdurmasını talep etti.

"HÜKÜMET SOYKIRIMA DESTEK VERİYOR"

Berlin'deki Potsdammerplatz Meydanı'nda düzenlenen gösteride, "İsrail'e silah yok" sloganı atan protestocular, Gazze'de 6 ayı aşkın süredir devam eden insanlık dramına daha fazla sessiz kalınmaması gerektiğine dikkat çekti. Gösteride, Alman silah şirketlerinin İsrail'e silah sevkiyatına devam etmesi ve buna izin veren hükümetin suça ve katliama ortak olduğu vurgulandı. Binlerce kişinin katıldığı gösteride yapılan konuşmalarda, "Gazze'deki soykırım 6 aydan fazla bir süredir devam ediyor. Binlerce insan yaralanıyor, öldürülüyor, enkaz altında kalıyor, milyonlarca insan evlerinden sürülüyor, ancak hala İsrail saldırılarının sonu gelmiyor" denildi.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını kabul etmediğini belirten konuşmacılar, "Buna rağmen Alman silah şirketleri İsrail için silah ve mühimmat tedarik etmeye devam ediyor. Gözlerimizin önünde katliam yapılıyor. İsrail'in yanında yer alarak Alman hükümeti bu soykırıma ortak oluyor" ifadelerini kullandı.

ALMNAYA'NIN İSRAİL'E SİLAH SEVKİYATI 10 KATINA ÇIKTI

Almanya'nın İsrail'in ikinci büyük silah tedarikçisi olduğunu vurgulayan konuşmacılar, "Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatı, İsrail'in Gazze saldırılarını başlattığı 7 Ekim tarihinden bu yana 10 katına çıktı. Bu nedenle Almanya, İsrail İşgal Ordusu tarafından işlenen sayısız savaş suçunun suç ortağıdır" dedi.

Konuşmalarda, Almanya'nın İsrail savaş propagandasının yayılması, İsrail’e karşı çıkan her sesin sistematik olarak bastırılması ve karalanması kampanyasıyla soykırımı ideolojik düzeyde de desteklediğinin altı çizildi.

Berlin polisi, yürüyüşün başlamasına uzun süre engel olurken, meydanda toplanan kalabalığı İsrail'in "var olma hakkına" karşı slogan atılmaması konusunda ve bazı yasaklı sloganlara karşı uyardı. Protestocular ile yaşanan arbedede polis, birçok kişiyi gözaltına aldı. Konuşmaların ardından yaklaşık 2 bin kişi polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yürüyüşe başladı. Yürüyüş sırasında "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin", "Terörist İsrail" gibi sloganlar atıldı. Bazı protestocular da üzerlerinde "Suskunluğunuz utanç verici, 34 bin insan öldü", "Çocukları bombalamak, savunma hakkı değildir" yazan pankartlar taşıdı.

Küçük bir grup Yahudi'nin de "İsrail'e silah sevkiyatını durdurun" eylemine destek verdiği görüldü. Gösteriye katılan Yahudiler, "Yahudiler, soykırıma silah göndermeyin diyor" yazan pankartlar taşıdı.