Almanya'da konut krizi: 800 bin açık var

Federal İstatistik Ofisi, Almanya'da 800 bin konut açığının bulunduğunu ve ülkede ciddi bir konut krizi yaşandığını açıkladı.

Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı rakamlar, Almanya'da ciddi bir konut krizi yaşandığını ortaya koyuyor. Verilere göre ülkede 800 binin üzerinde konut açığı var ve bu açık giderek artıyor. Ofis, 9,5 milyondan fazla kişi evlerinde sıkışık bir halde yaşadıklarını işaret ediyor.

Alman hükümetinin 100 bini sosyal konut olmak üzere her yıl 400 bin yeni konut inşa etme yönündeki iddialı hedefi ise yüksek faiz oranları ve inşaat maliyetlerinin sürekli artması nedeniyle gerçekleşmekten uzak görünüyor.

KİRACILAR ÜLKESİ ALMANYA

Almanya, Avrupa'da kiracı oranı en yüksek ülke. Ülke nüfusunun yarısından fazlası kendi evinde yaşamıyor. Avrupa Birliği'nde ev sahibinden çok kiracısı olan tek ülke.

Konut politikası uzmanı Matthias Bernt, "Eskiden dört milyon sosyal konutumuz ve 15 milyon kiracı hanemiz vardı, bu da 1 bölü 4 oranı anlamına geliyordu. Bugün bir milyon sosyal konutumuz ve 21 milyon kiracı hanemiz var, bu da 1 bölü 21 oranı anlamına geliyor. Şu anda bir şekilde sosyal konuta erişebilenler piyangoyu kazanmış demektir" diyor.

Münih kentindeki Ekonomi Araştırma Enstitüsü, 2023 yılında yaklaşık 245 bin konut inşa edildiğini ancak bu yıl sayının yalnızca 210 bin olacağını açıkladı. Almanya'da konut arzı az ama talep çok büyük olduğu için kiralar da hızla yükseliyor.