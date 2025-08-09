Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Almanya semalarında 536 gizemli drone! Askeri üsler kuşatma altında mı?

Almanya semalarında 536 gizemli drone! Askeri üsler kuşatma altında mı?

Güncelleme:
Almanya semalarında 536 gizemli drone! Askeri üsler kuşatma altında mı?
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Almanya semalarında son aylarda yaşanan olağanüstü hareketlilik, güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Nisan-Haziran 2024 arasında tespit edilen tam 536 izinsiz drone ihlali, Berlin’de adeta şok etkisi oluşturdu. Özellikle sınır bölgeleri ve askeri üslerin yakınında görülen bu gizemli İHA’ların bir kısmının, gelişmiş askeri kabiliyetlere sahip olduğu belirlendi.

Alman Hava Kuvvetleri, Nisan-Haziran 2024 arasında ulusal hava sahasında 536 insansız hava aracı (İHA) ihlali tespit etti. 

Bazı droneların gelişmiş askeri kabiliyetlere sahip olması, Berlin’de güvenlik endişelerini zirveye taşıdı.

SINIR BÖLGELERİ VE ASKERİ TESİSLER HEDEFTE

Bundeswehr verilerine göre, ihlallerin çoğu sınır hattında ve askeri tesislerin yakınında gerçekleşti. Alman Savunma Bakanlığı, bu artışın hem sivil hobi uçuşlarından hem de yabancı istihbarat servislerinin keşif operasyonlarından kaynaklandığını açıkladı.

YASAK BÖLGELERDE ARTIŞ

Bakanlık, “Havacılık kanunu kapsamında yasak olan kısıtlı bölgelerde drone uçurulması olaylarında ciddi bir artış görüyoruz” dedi. Özellikle kritik altyapıların ve askeri üslerin çevresinde yapılan bu ihlallerin güvenlik riskini artırdığı vurgulandı.

GELİŞMİŞ İHA'LAR SAHADA

Vaka sayısının çoğunu ticari dronelar oluştursa da, bazı olaylarda büyük ve gelişmiş uçuş kabiliyetlerine sahip İHA’ların kullanıldığı bildirildi. Bu tip droneların potansiyel olarak uzaktan keşif, elektronik karıştırma ve hassas saldırı yapma yetenekleri bulunuyor.

ORTAK SORUŞTURMALAR BAŞLATILDI

Askeri yetkililer, hassas bölgeler yakınında tespit edilen tüm izinsiz drone operasyonlarının kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde soruşturulduğunu açıkladı.

RUSYA İDDİALARI VE BÖLGESEL TEHDİT

Geçmişte, Rusya’nın Donetsk Uluslararası Havalimanı’nı bir “drone üssü” haline getirdiği, Shahed ve Gerbera tipi İran yapımı İHA’ları kullanmak için pistleri yeniden faaliyete geçirdiği bildirilmişti.

