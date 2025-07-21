Almanya istihbaratı uyardı! "Putin, toplumu istikrarsızlaştırmaya çalışıyor"

Almanya Askeri İstihbarat Servisi, Rusya'nın casusluk ve sabotaj faaliyetlerinde bu yıl keskin bir artış yaşandığını ve özellikle Alman donanmasına yönelik saldırıların endişe verici boyutlara ulaştığını açıkladı. Rusya'nın, internet üzerinden haberleri olmadan kişileri devşirerek Avrupa genelinde hibrit operasyonlar yürüttüğü belirtildi.

Almanya Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Martina Rosenberg, Rusya’nın Alman toplumunu istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerinin bu yıl önemli ölçüde arttığını açıkladı.

ALMAN TOPLUMUNA RUS UYARISI

Politico'nun haberine göre, Alman basın ajansı DPA’ya konuşan Rosenberg, “Casusluk ve hibrit yöntemlerde keskin bir artıştan söz ediyoruz. Yöntemler daha kitlesel ve daha saldırgan hale geldi” ifadelerini kullandı.

Yılın ilk yarısında Rusya bağlantılı olduğu şüphesiyle incelenen vakaların sayısının iki katına çıktığını belirten Rosenberg, Almanya’nın NATO birlik hareketlerinin lojistik merkezi ve aktif bir NATO ortağı olması sebebiyle her zaman yabancı istihbarat servislerinin radarında olduğunu vurguladı.

"DONANMA DA HEDEFTE"

Son dönemde Alman donanmasına ait gemilerde sabotaj faaliyetleri yaşandığı da bildirildi. Bu eylemler arasında kesilmiş kablolar, içme suyuna karıştırılan yağ ve tahrip edilmiş tahrik sistemlerine rastlandığı belirtildi.

Rosenberg, Rusya’nın gizli operasyonlarının Şubat 2022’de Ukrayna’ya yönelik başlattığı geniş çaplı işgalden önce de Almanya’da görüldüğünü hatırlattı. 2021 yılında, bir Gürcistan vatandaşının Berlin’de öldürülmesiyle bağlantılı olarak iki Rus diplomat sınır dışı edilmişti.

Rus istihbaratının, sosyal medya ve internet üzerinden çoğu zaman nihai amaçtan habersiz kişileri devşirdiği bildirildi. Bu kapsamda, Mart 2024’te Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki bir IKEA mağazasında patlamaya neden olan Ukraynalı bir gencin de bu yöntemle kullanıldığı ifade edildi.