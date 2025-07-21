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Kremlin, Trump-Putin görüşmesi için tarih verdi! "Pekin'de bir araya gelebilirler"

Kaynak: Dış Haberler
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Kremlin, Trump-Putin görüşmesi için tarih verdi! &quot;Pekin&#039;de bir araya gelebilirler&quot;
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 3 Eylül’de Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek askeri geçit törenine katılacağını duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, aynı tarihte ABD Başkanı Donald Trump’ın da Çin’de bulunması halinde, iki liderin görüşeceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Eylül ayında Çin'e yapacağı ziyaret kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebileceğini açıkladı.

Görüşme, Trump'ın Çin'e gelmesi halinde mümkün olacak.

Kremlin, Trump-Putin görüşmesi için tarih verdi!

ASKERİ GEÇİT TÖRENİ ÖNCESİ KRİTİK TEMAS

Çin’in, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla 3 Eylül’de başkent Pekin’de düzenleyeceği askeri geçit törenine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılması bekleniyor. Kremlin, bu etkinlik kapsamında Putin ile Trump arasında muhtemel bir zirveye kapı araladı.

Peskov, 21 Temmuz Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, “Putin'in, Eylül ayında Çin’e yapacağı ziyarette ABD Başkanı Trump ile görüşmesi ancak Trump’ın Pekin’e gelmesi halinde mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.

50 GÜNLÜK SÜRE TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’da barış sağlanması için 50 günlük bir süre tanıdığını ve bu sürenin sonunda daha sert ekonomik yaptırımların gündeme gelebileceğini belirtmişti.

Sürenin bitimini takiben, 3 Eylül’de Pekin’de gerçekleşecek tören ve Putin-Trump görüşmesi, uluslararası diplomasi açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirilecek.

Kaynak: Dış Haberler

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