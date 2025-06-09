Avrupalılar yer altına iniyor! Yaşlı kıtayı “Rusya her an saldırabilir” korkusu sardı

Avrupa ülkeleri Rus korkusuyla dev sığınaklar inşa etmeye karar verdi. İlk harekete geçen Almanya oldu. Ülkede II. Dünya Savaşı’ndan kalma 2 bin sığınak bulunuyor.

Rusya’nın AB ülkelerine saldırması ihtimali her geçen gün kuvvetlenirken Avrupa ülkeleri savunma harcamalarının artırmanın yanı sıra ek tedbirler de alıyor. Bunlardan birisi de yüz binlerce insanın toplanabilecekleri dev sığınaklar inşa etmek…

Sadece Almanya’da, 2 bin eski sığınağa ek olarak, 1 milyon kişinin barınabileceği yeni sığınaklar inşa edileceği açıklandı. Aynı şekilde Polonya da sığınaklar inşa ederken, Finlandiya’da hâlihazırda 5 milyon insana hizmet verebilir şeklinde sığınakların bakımdan geçirildiği öğrenildi.