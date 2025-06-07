Rusya ' hazırız” dedi, Ukrayna gelmedi! Takas sınırda durduruldu

Ukrayna ile Rusya arasında savaşın başlangıcından bu yana planlanan en büyük esir ve cenaze takası, son anda Ukrayna'nın çekilmesiyle durduruldu. Rusya, 6 binden fazla cenazeyi ve yüzlerce savaş esirini teslim etmek üzere hazırlıklarını tamamlarken, Ukrayna tarafının temsilcileri sınırdaki değişim bölgesine gelmedi.

Ukrayna ile Rusya arasında 2022 yılında başlayan savaşın ardından şimdiye kadar gerçekleşecek en büyük esir ve cenaze takası son anda ertelendi. Rusya, toplamda 6 binden fazla cenazeyi ve yüzlerce savaş esirini teslim etmeye hazırlandığını duyurdu. Ancak Ukrayna tarafının anlaşmayı “beklenmedik şekilde” belirsiz bir süre ertelediği açıklandı.

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"BİZ BURADAYIZ, ÇALIŞMAYA TAMAMEN HAZIRIZ"

Rusya'nın Müzakere Heyeti Başkanı Vladimir Medinsky, "Herhangi bir nedenden ötürü, müzakere ekipleri bile bölgeye gelmedi. Verilen nedenler çeşitli ve oldukça tuhaf" ifadeleriyle sürecin tıkandığını duyurdu.

Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Medinsky, Ukrayna'nın hem esir değişimi hem de kendi askerlerine ait cenazelerin teslimini reddettiğini belirtti. Medinsky, "Biz buradayız. Çalışmaya tamamen hazırız.. Rusya her zaman sözünü tutar" diyerek Rus tarafının kararlılığını vurguladı.

SOĞUTMALI KAMYONLARDA BİNLERCE CENAZE HAZIR BEKLİYOR

Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 1.212 askere ait dondurulmuş cenazeyi içeren ilk konvoyu Bryansk bölgesindeki değişim noktasına ulaştırdı. Soğutmalı kamyonlar ve resmi belgelerle birlikte teslimat için hazır beklenirken, Ukrayna tarafının temsilcileri belirlenen noktaya gelmedi.

Medinsky, uluslararası medya temsilcilerini bölgeye davet ederek, Rusya’nın "tam hazırlık içinde" olduğunu yerinde görmelerini önerdi.

UKRAYNA YALANLADI

Ukrayna tarafı ise bu iddialara cevap vermekte gecikmedi. Ukrayna Savaş Esirleriyle İlgili Koordinasyon Birimi, Putin’in yardımcısı Medinsky’nin açıklamalarını “yeni bir manipülasyon” olarak niteledi. Ukrayna kamu yayıncısı Suspilne'ye konuşan yetkililer, "Rus temsilcilerinin İstanbul’dan sonra cesetlerin iadesi ya da değişim sürecinin başlatıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Suspilne’ye yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Putin’in yardımcısı Medinsky'nin değişimin Ukrayna tarafından ertelendiği yönündeki iddiaları manipülatiftir. İstanbul’daki görüşmelerin ardından şu ana kadar cesetlerin iadesi veya geri gönderilmesine dair hiçbir resmi adım atılmadı” denildi.

Ayrıca Ukrayna tarafı, ağır yaralılar, ağır hastalar, genç savaş esirleri ve şehit savunucuların cenazelerinin değişimi için hazırlıkların halen sürdüğünü kaydetti.