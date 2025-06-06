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Rusya, Ukrayna'yı vurdu! Can kaybı arttı, 80 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Rusya, Ukrayna&#039;yı vurdu! Can kaybı arttı, 80 yaralı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kiev-Moskova hattında ateşkes müzakereleri devam ederken cephe hattında sıcak çatışmalar da devam ediyor. Son olarak Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıda can kaybı 4'e, yaralı sayısı 80'e yükseldi.

Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, yaralı sayısı 80'e yükseldi.

Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği yoğun saldırıları sonucu can kaybı arttı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugünkü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, yaralı sayısının 80'e yükseldiğini belirtti.

Rusya, Ukrayna'yı vurdu! Can kaybı arttı, 80 yaralı - 1. Resim

Zelenskiy can kayıplarının 3'ünün başkent Kiev'de, birinin Lutsk'ta kayda geçtiğini aktardı. Zelenskiy, Kiev'de hayatını kaybedenlerin ilk saldırıdan sonra olay yerine gelen ve ikinci bir Rus saldırısıyla trajik şekilde hayatını kaybeden kurtarma görevlileri olduğunu vurguladı.

Rusya, Ukrayna'yı vurdu! Can kaybı arttı, 80 yaralı - 2. Resim

BİR KEZ DAHA ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI

Zelenskiy, ülke genelindeki saldırılarda 400'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 40'tan fazla füzenin kullanıldığını hatırlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef alan Zelenskiy, "Kendisine savaşa devam etmek için zaman kazandırıyor. Ruslar, savaşları için daha güçlü baskı oluşmasını önlemek amacıyla sürekli olarak dünyanın birliğini bozmaya çalışıyor. Diplomasi çalışmalı, güvenlik garantileri sağlanmalı, barış tesis edilmeli ve bunun için ilk adımlara, özellikle ateşkese ihtiyaç var. Bunun gerçekleşmesi için Rusya'ya baskı yapılması ve saldırıların durdurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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