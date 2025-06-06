2022’den sonra bir ilk: AB, Ukrayna ithalatına duvar ördü! Kotalar geri geldi

2022’de Rusya’nın işgali sonrası Kiev’e ekonomik can simidi olan gümrüksüz ve kotasız tarım ithalatı uygulaması sona erdi. Avrupa Birliği, Ukrayna’dan gelen tarım ürünlerine yeniden kota getirdi, böylece savaşın başından bu yana ilk kez ticari ayrıcalıklar geri çekilmiş oldu.

Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgaline karşı 2022 yılında başlattığı tam serbest ticaret uygulamasında geri adım attı. AB Konseyi, Ukrayna’dan yapılan tarım ürünleri ithalatına yeniden kota getirme kararı aldı. Karar, 6 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

AB’nin gümrüksüz ve kotasız tarım ürünleri ithalatına izin veren (AB) 2024/1392 sayılı düzenlemesi sona erdi. Yerine getirilen yeni düzenlemeyle birlikte, Ukrayna menşeli kümes hayvanları, yumurta, şeker ve mısır gibi ürünler sadece belirlenen kotalar çerçevesinde ithal edilebilecek. Kotaların aşılması durumunda, standart gümrük vergileri yeniden uygulanacak.

KİEV ENDİŞELİ: KOTALAR BİRKAÇ AYDA DOLABİLİR

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakan Yardımcısı Taras Vysotsky, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, "Eğer AB ile kotaların artırılması yönünde anlaşma sağlanamazsa, mevcut kotaların Ağustos veya Eylül ayında dolacağı öngörülüyor" dedi. Kiev yönetimi, bu durumun Ukrayna’dan AB’ye tarım ihracatını durma noktasına getirebileceği uyarısında bulundu.

AB'DEN ÇELİKTE JEST, TARIMDA GERİ ADIM

Yeni karara göre, Ukrayna’nın demir ve çelik ürünlerine yönelik tarife muafiyeti ise üç yıl daha uzatıldı. AB Konseyi bu adımı, "Rusya’nın saldırgan savaşına karşı Ukrayna ekonomisini desteklemek amacıyla" attığını belirtti. Konsey açıklamasında, bu kararın, Ukraynalı üreticilerin savaş nedeniyle yaşadığı zorlukların hafifletilmesi hedefiyle alındığı vurgulandı.

Öte yandan, AB Komisyonu, belirli çelik ürünleri için 12 ay süreyle geçici koruma önlemleri alma hakkını saklı tutacak.

AB ÇİFTÇİLERİ BASTIRDI, POLİTİKA DEĞİŞTİ

2022’den bu yana uygulanan gümrüksüz ve kotasız ithalat, Polonya, Macaristan, Slovakya, Romanya ve Bulgaristan gibi tarıma dayalı ekonomilerde tepkiyle karşılanmıştı. Bu ülkelerdeki çiftçiler, Ukrayna’dan gelen düşük maliyetli ürünlerin iç piyasayı bozduğu ve fiyatları düşürdüğü gerekçesiyle Brüksel’e baskı yapıyordu.

Son alınan kota kararıyla birlikte, Avrupa’nın Ukrayna’ya verdiği ekonomik destek politikası ilk kez ciddi şekilde daraltılmış oldu.