Trump ile Elon Musk ayrılığının sebebi 'NASA' çıktı: "Beni hayal kırıklığına uğrattı"

ABD Başkanı Donald Trump, milyarder iş adamı Elon Musk ile yaşadığı ayrılığın sebebini açıkladı. Musk'ın NASA'ya önerdiği ismi kabul etmediklerini söyleyen Trump, "Harika bir ilişkimiz vardı. Bir daha olur mu bilmiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, zehir zemberek sözlerle Beyaz Saray'dan kovduğu milyarder iş adamı Elon Musk ile ayrılığın sebebini açıkladı.

Trump, "Elon NASA'yı yönetmesi için çok iyi tanıdığı birini önerdi ve ben bunun uygun olmadığını düşündüm. Onun adayı bir demokrattı. Demokrat birini atamayacağız. Elon ve benim harika bir ilişkimiz vardı. Bir daha böyle bir ilişkimiz olacak mı bilmiyorum." dedi.