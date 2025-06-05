Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump ile Elon Musk ayrılığının sebebi 'NASA' çıktı: "Beni hayal kırıklığına uğrattı"

Trump ile Elon Musk ayrılığının sebebi 'NASA' çıktı: "Beni hayal kırıklığına uğrattı"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trump ile Elon Musk ayrılığının sebebi &#039;NASA&#039; çıktı: &quot;Beni hayal kırıklığına uğrattı&quot;
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, milyarder iş adamı Elon Musk ile yaşadığı ayrılığın sebebini açıkladı. Musk'ın NASA'ya önerdiği ismi kabul etmediklerini söyleyen Trump, "Harika bir ilişkimiz vardı. Bir daha olur mu bilmiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, zehir zemberek sözlerle Beyaz Saray'dan kovduğu milyarder iş adamı Elon Musk ile ayrılığın sebebini açıkladı.

Trump, "Elon NASA'yı yönetmesi için çok iyi tanıdığı birini önerdi ve ben bunun uygun olmadığını düşündüm. Onun adayı bir demokrattı. Demokrat birini atamayacağız. Elon ve benim harika bir ilişkimiz vardı. Bir daha böyle bir ilişkimiz olacak mı bilmiyorum." dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsrailli soykırımcı bakana Almanya'da şok! "Kırmızı çizgi çoktan aşıldı"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrailli soykırımcı bakana Almanya'da şok! "Kırmızı çizgi çoktan aşıldı" - Dünyaİsrailli soykırımcı bakana Almanya'da şok!Macron yaptırım ışığını yaktı! Fransa'dan 'soykırıma karşı somut adım' açıklaması - DünyaMacron o ülkeye yaptırım ışığını yaktı!Rusya durmuyor: Herson aynı gün iki kez bombalandı - DünyaMisilleme saldırıları başladı! Hükümet binası yıkıldıÖrümcek Ağı Operasyonu'nda 'Türkiye' detayı! "Saldırının arkasında eski bir DJ var" - DünyaÖrümcek Ağı Operasyonu'nunda 'Türkiye' detayı!Bir Avrupa ülkesi daha İsrail’e kapıları kapattı! Gazze’ye sessiz kalmadılar - DünyaBir Avrupa ülkesi daha İsrail’e kapıları kapattı!Dünya Türkiye’yi seçti! BM Konseyi’nde yeni dönem başlıyor - DünyaDünya Türkiye’yi seçti! BM Konseyi’nde yeni dönem başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...