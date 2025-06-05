ABD Başkanı Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı! Listede hangi ülkeler var?

ABD Başkanı Donald Trump, güvenlik tehdidi gerekçesiyle aralarında İran, Libya ve Yemen’in de bulunduğu 12 ülkeye seyahat yasağı getiren kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dünyayı sarsacak bir karara imza attı. Aralarında Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin de bulunduğu bazı ülke vatandaşlarının ABD’ye girişini tamamen yasaklayan yeni bir kararname yürürlüğe girdi.

12 ÜLKEYE TAM YASAK, 7 ÜLKEYE KISMİ KISITLAMA

Kararnamede yer alan bilgiye göre, Afganistan, Myanmar (Burma), Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişi tamamen yasaklanacak.

Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına ise kısmi kısıtlamalar getirilecek. Söz konusu ülkelerden gelen kişilere yönelik detaylı tarama süreçlerinin uygulanacağı kaydedildi.

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İSTİSNALAR DA YER ALDI

Kararname, ABD'de yasal daimi ikamet edenler, geçerli vize sahipleri, belirli vize türlerindeki başvurucular ve ABD ulusal çıkarları doğrultusunda girişine izin verilen kişileri kapsamayacak.

Öte yandan Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Trump'ın bu kararı imzalama sürecini, hafta sonu Boulder, Colorado’da meydana gelen saldırının hızlandırdığını söyledi. Aynı yetkili, Trump’ın bu tür bir adımı daha önce de değerlendirdiğini ancak son olayların karar sürecini öne çektiğini iletti.