Türkiye devreye girdi, takas başlıyor! Rusya ve Ukrayna ilk adımı attı

Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kyrylo Budanov, yaptığı açıklamada, “İstanbul’daki müzakerelerin sonuçlarına göre, savaş esirlerinin dönüşü önümüzdeki hafta başlayacak” dedi.

Geçtiğimiz gün Rus heyeti Ukrayna’nın cenaze teslimi ve esir değişimini süresiz ertelediğini duyurmuştu. Ancak bugün yapılan açıklamalarda, tarafların uzlaşıya vardığı ve önümüzdeki hafta içerisinde değişim sürecinin başlayacağı duyurdu.

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İSTANBUL'DAKİ PLAN DEVREDE

Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kyrylo Budanov, İstanbul’da yapılan müzakereler sonucunda önümüzdeki hafta savaş esirlerinin karşılıklı olarak iadesine başlanacağını aktardı.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ise 6 bin Ukraynalı askerin naaşının teslim edilmesine hazır olduklarını, sürecin tamamlanması için Ukrayna’dan resmi teyit beklediklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Taraflar, aylardır birbirlerini takas sürecini sabote etmekle suçlarken, 2 Haziran’da varılan yeni mutabakatla sadece hayatta kalan esirlerin değil, aynı zamanda hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin de iadesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Dün konuya ilişkin açıklama yapan, İstanbul’daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ukrayna tarafı, cenazelerin kabulü ve esir değişimini beklenmedik şekilde belirsiz süreyle erteledi” ifadelerini kullanarak sürecin tıkandığını duyurmuştu. Ancak aradan 24 saat bile geçmeden taraflar yeniden masaya oturdu ve esir takası için çözüm yolunda ilerleme sağlandı.