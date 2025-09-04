Almanya'da facia! Araç kalabalığa daldı: Yaralılar var
Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda çocuklar da dahil çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de araç kalabalığa daldı. Öğle saatlerinde Wedding semtindeki See Caddesi'nde meydana gelen olayda bir şahıs aracı ile 7-8 yaşlarındaki öğrencilerin de bulunduğu 15 kişilik bir gruba çarptı.
3 ÖĞRENCİ VE 1 ÖĞRETMEN YARALANDI
İlk belirlemelere göre, en az 3 öğrenci hafif, öğretmenleri ise ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis, olay yerinde ifadesini veren araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Olayın kaza mı yoksa kasıtlı bir eylem mi olduğuna ilişkin soruşturma başlattı.
