Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniği! Binlerce kişi tahliye edildi
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu, yaklaşık 10 bin kişi evlerinden tahliye edildi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Spree Nehri'nin 3 metre derinliğinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.
Berlin polisi, bölgede yaşayan yaklaşık 10 bin kişinin güvenlik nedeniyle evlerinden tahliye edildiğini açıkladı.
ÇIKARILARAK İMHA EDİLECEK
Tahliyenin tamamlanmasının ardından yapılan incelemede, patlamamış bombanın herhangi bir tehlike oluşturmadığı bu nedenle nehirden çıkarılarak imha edileceği kaydedilen açıklamada, bombanın bulunduğu alanın yaklaşık 500 metre çapındaki alanın 12 saat boyunca kara ve nehir trafiğine kapatıldığı aktarıldı.
Açıklamada, tahliye edilen vatandaşların tekrar evlerine geri dönebileceği ifade edildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz