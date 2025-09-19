AGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte MEB’in Milli Eğitim Akademisi kapsamında yapacağı 10 bin kişilik atamaya ilişkin takvim, kılavuz ve branş dağılımı araştırılıyor. 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının tamamlanmasının ardından "AGS 10 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?" araştırılıyor.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

AGS sonuçları 13 Ağustos 2025’te ÖSYM tarafından erişime açıldı. İkinci etap 10 bin atama için ayrıntılı takvimin ve başvuru kılavuzunun ayrıca ilan edilecek. 10 bin öğretmen atama takviminin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

MEB, 2025’teki 25 bin alımın ilk etabı olan 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında branş kontenjanlarını resmen duyurmuştu.

Buna göre en fazla kontenjan sınıf öğretmenliğine 4.378, özel eğitime 3.087, din kültürü ve ahlak bilgisine 1.802, okul öncesine 1.321 ve İngilizceye 757 olarak açıklanmıştı.

10 bin atamanın branş dağılımı resmi kılavuzla ayrıca ilan edilecek.