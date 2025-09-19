Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > AUZEF ders seçimi ve kayıt yenileme ne zaman? 2025 ders ekle-sil tarihleri belli oldu

AUZEF ders seçimi ve kayıt yenileme ne zaman? 2025 ders ekle-sil tarihleri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AUZEF ders seçimi ve kayıt yenileme ne zaman? 2025 ders ekle-sil tarihleri belli oldu
AUZEF, Kayıt Yenileme, Üniversite, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için güz dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri netleşti. Harç ödemeleri, ders otomatik seçimi ve ekle-sil işlemleri de akademik takvimde açıkça belirlendi.

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2025-2026 akademik yılı güz dönemi akademik takvimi ve kılavuzu belli oldu. Bu kapsamda, öğrencilerin kayıt yenileme, ders seçimi ve ekle-sil işlemleri belirlenen tarihler arasında tamamlanacak. Peki, AUZEF ders seçimi ve kayıt yenileme ne zaman? 

AUZEF DERS SEÇİMİ VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Kayıt yenileme işlemleri 1-21 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu süre içinde öğrencilerin öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekiyor. Harç ödemeleri Halkbank şubeler/ ATM'leri ya da AKSİS sistemi üzerinden yapılabiliyor. Harç ödendiğinde fakülte idaresi öğrencinin kayıt yenilemesini onaylıyor. 

Ders seçim işlemleri ise 22-29 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. 

AUZEF ders seçimi ve kayıt yenileme ne zaman? 2025 ders ekle-sil tarihleri belli oldu - 1. Resim

AUZEF DERS EKLE-SİL TARİHLERİ

Ders ekle-sil dönemi, öğrencilerin ders seçiminden sonra kendi arzularına göre derslerde değişiklik yapmaları için ayrılan süreçtir. AUZEF'de ders ekle-sil işlemleri 30 Eylül-5 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak. 

AUZEF GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

2025-2026 akademik yılı için sınav tarihleri belli oldu. Güz dönemi sınav takvimi:

Vize sınavları: 8-9 Kasım 2025

Final sınavları: 27-28 Aralık 2025

Bütünleme sınavları: 31 Ocak-1 Şubat 2026

Bahar dönemi sınav tarihleri:

Vize: 25-26 Nisan 2026

Final: 6-7 Haziran 2026

Bütünleme: 11-12 Temmuz 2026

Mezuniyet üç ders sınavı 6 Eylül 2026 olarak belirlendi.

AUZEF LİSANS VE ÖN LİSANS KAYIT ÜCRETLERİ

AUZEF ders seçimi ve kayıt yenileme ne zaman? 2025 ders ekle-sil tarihleri belli oldu - 2. Resim

AUZEF ders seçimi ve kayıt yenileme ne zaman? 2025 ders ekle-sil tarihleri belli oldu - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ahmet Sungur kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakkındaki suçlama ne!..Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti disipline sevk etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ahmet Sungur kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakkındaki suçlama ne!.. - HaberlerAhmet Sungur kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakkındaki suçlama ne!..2025 Gaziler Günü ne zaman? Gaziler Günü mesajları ve sözleri - Haberler2025 Gaziler Günü ne zaman? Gaziler Günü mesajları ve sözleriGram ne kadar, çeyrek kaç para? 19 Eylül son dakika altın fiyatları dikkat çekiyor - HaberlerGram ne kadar, çeyrek kaç para? 19 Eylül son dakika altın fiyatları dikkat çekiyorCuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 19 Eylül 2025 Cuma namazı vakitleri - HaberlerCuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 19 Eylül 2025 Cuma namazı vakitleriResimli cuma mesajları 2025: Ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, en güzel hayırlı cumalar mesajları - HaberlerResimli cuma mesajları 2025: Ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, en güzel hayırlı cumalar mesajlarıBugünkü maç takvimi ve saatleri! 19 Eylül hangi maçlar var? - HaberlerBugünkü maç takvimi ve saatleri! 19 Eylül hangi maçlar var?
Sonraki Haber Yükleniyor...