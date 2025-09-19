AUZEF ders seçimi ve kayıt yenileme ne zaman? 2025 ders ekle-sil tarihleri belli oldu

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2025-2026 akademik yılı güz dönemi akademik takvimi ve kılavuzu belli oldu. Bu kapsamda, öğrencilerin kayıt yenileme, ders seçimi ve ekle-sil işlemleri belirlenen tarihler arasında tamamlanacak. Peki, AUZEF ders seçimi ve kayıt yenileme ne zaman?

AUZEF DERS SEÇİMİ VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Kayıt yenileme işlemleri 1-21 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu süre içinde öğrencilerin öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekiyor. Harç ödemeleri Halkbank şubeler/ ATM'leri ya da AKSİS sistemi üzerinden yapılabiliyor. Harç ödendiğinde fakülte idaresi öğrencinin kayıt yenilemesini onaylıyor.

Ders seçim işlemleri ise 22-29 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

AUZEF DERS EKLE-SİL TARİHLERİ

Ders ekle-sil dönemi, öğrencilerin ders seçiminden sonra kendi arzularına göre derslerde değişiklik yapmaları için ayrılan süreçtir. AUZEF'de ders ekle-sil işlemleri 30 Eylül-5 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.

AUZEF GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

2025-2026 akademik yılı için sınav tarihleri belli oldu. Güz dönemi sınav takvimi:

Vize sınavları: 8-9 Kasım 2025

Final sınavları: 27-28 Aralık 2025

Bütünleme sınavları: 31 Ocak-1 Şubat 2026

Bahar dönemi sınav tarihleri:

Vize: 25-26 Nisan 2026

Final: 6-7 Haziran 2026

Bütünleme: 11-12 Temmuz 2026

Mezuniyet üç ders sınavı 6 Eylül 2026 olarak belirlendi.

AUZEF LİSANS VE ÖN LİSANS KAYIT ÜCRETLERİ