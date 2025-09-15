Almanya’da uçak tarlaya çakıldı: Kurtulan olmadı

Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz eyaleti sınırlarındaki dağlık Eifel bölgesinde küçük bir uçak düştü. İçinde 2 kişinin bulunduğu uçakta kurtulan olmadı.

FLİEEM YAKINLARINDA DÜŞTÜ

Kaza, Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Flieem kasabası yakınlarında meydana geldi. Wittlich Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 20.30’da Bitburg Havalimanı’na inmesi planlanan küçük uçak, radar bağlantısının Malbergweich bölgesinde kesilmesinin ardından düştü.

ENKAZ TARLADA BULUNDU

Yetkililer, radar sinyalinin kesilmesinden sonra 50 kişilik kurtarma ekibinin arama çalışması başlattığını açıkladı. Küçük uçağın enkazı bir tarlada bulundu.

KİMLİKLER ARAŞTIRILIYOR

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.