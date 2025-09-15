Almanya’da uçak tarlaya çakıldı: Kurtulan olmadı
Güncelleme:
Almanya’da korkunç bir hava faciası yaşandı. Rheinland-Pfalz eyaletindeki dağlık Eifel bölgesinde küçük bir uçak düştü, içinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Bitburg Havalimanı’na inmesi planlanan uçağın radar bağlantısı aniden kesildi, kısa süre sonra enkaz bir tarlada bulundu.
Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz eyaleti sınırlarındaki dağlık Eifel bölgesinde küçük bir uçak düştü. İçinde 2 kişinin bulunduğu uçakta kurtulan olmadı.
FLİEEM YAKINLARINDA DÜŞTÜ
Kaza, Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Flieem kasabası yakınlarında meydana geldi. Wittlich Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 20.30’da Bitburg Havalimanı’na inmesi planlanan küçük uçak, radar bağlantısının Malbergweich bölgesinde kesilmesinin ardından düştü.
ENKAZ TARLADA BULUNDU
Yetkililer, radar sinyalinin kesilmesinden sonra 50 kişilik kurtarma ekibinin arama çalışması başlattığını açıkladı. Küçük uçağın enkazı bir tarlada bulundu.
KİMLİKLER ARAŞTIRILIYOR
Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.
