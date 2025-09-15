Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Almanya’da uçak tarlaya çakıldı: Kurtulan olmadı

Almanya’da uçak tarlaya çakıldı: Kurtulan olmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Almanya’da uçak tarlaya çakıldı: Kurtulan olmadı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Almanya’da korkunç bir hava faciası yaşandı. Rheinland-Pfalz eyaletindeki dağlık Eifel bölgesinde küçük bir uçak düştü, içinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Bitburg Havalimanı’na inmesi planlanan uçağın radar bağlantısı aniden kesildi, kısa süre sonra enkaz bir tarlada bulundu.

Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz eyaleti sınırlarındaki dağlık Eifel bölgesinde küçük bir uçak düştü. İçinde 2 kişinin bulunduğu uçakta kurtulan olmadı.

FLİEEM YAKINLARINDA DÜŞTÜ

Kaza, Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Flieem kasabası yakınlarında meydana geldi. Wittlich Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 20.30’da Bitburg Havalimanı’na inmesi planlanan küçük uçak, radar bağlantısının Malbergweich bölgesinde kesilmesinin ardından düştü.

ENKAZ TARLADA BULUNDU

Yetkililer, radar sinyalinin kesilmesinden sonra 50 kişilik kurtarma ekibinin arama çalışması başlattığını açıkladı. Küçük uçağın enkazı bir tarlada bulundu.

KİMLİKLER ARAŞTIRILIYOR

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Togg T10F siparişi nasıl verilir? Fiyat listesi belli olduCHP'de gözler kurultay davasında! Özel Genel Merkez'de, Tekin Sarıyer'de
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya–NATO çatışması kapıda mı? Medvedev’den savaş tehdidi! - Dünya"Uçuşa yasak bölge NATO–Rusya savaşı demek!"ABD'de kız arkadaş dehşeti! Uykusunda baltayla saldırdı: Odun kırdığını düşündüm - DünyaKız arkadaş dehşeti! Uykusunda baltayla saldırdıKuzey Kore, ChatGPT'yi kullanarak Güney Kore’ye sızdı - DünyaKuzey Kore, ChatGPT'yi kullanarak Güney Kore’ye sızdıNijerya'da düğün konvoyu kabusa dönüştü! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti - DünyaDüğün konvoyu kabusa dönüştü! Çok sayıda ölü varMeksika'da kabus gibi olay! Çöken yol soda kamyonunu yuttu: O anlar kamerada - DünyaÇöken yol soda kamyonunu yuttu: O anlar kameradaF-35’ten vazgeçen İspanya, gözünü Türkiye’nin KAAN’ına dikti! Al-Monitor manşetlere taşıdı - DünyaF-35’ten vazgeçen İspanya, Türkiye'den KAAN istiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...