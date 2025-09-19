Tiffany Trump Türk milyarderin yatında! Lüks tatili ABD’de gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın ailesi, kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Son olarak Trump’ın küçük kızı Tiffany Trump çıktığı tatille adından söz ettirdi.

Tiffany Trump’ın ailesiyle birlikte yaz tatilini Türk petrol zengini Ercüment Cafer Bayegan’a ait olduğu belirtilen lüks yat Phoenix 2’de geçirdiği ortaya çıktı. Tatilin Fransız Rivierası’nda gerçekleştiği ve ücretsiz olduğu iddiası, ABD medyasında geniş yankı uyandırdı.

Söz konusu iddialar, New York Times tarafından gündeme taşındı. Gazete, yaptığı kapsamlı incelemeyle bunun yalnızca bir tatil değil, Trump ailesinin Türk iş insanlarıyla kurduğu ilişkilerin perde arkasına dair önemli soruları gündeme getirdi. Özellikle Libya’daki petrol bağlantılarıyla ilgili olası çıkar ilişkileri akıllara geldi.

LİBYA’DA ENERJİ ANLAŞMASI, TATİLLE AYNI DÖNEMDE

ABD Başkanı Donald Trump’ın 31 yaşındaki kızı Tiffany Trump ve eşi Michael Boulos, bu yaz tatillerini dünyanın en büyük yatlarından biri olan Phoenix 2’de geçirdi.

New York Times’ın haberine göre, bu tatil dikkat çeken bir tarihe denk geldi. Aynı dönemde, Trump’ın danışmanlarından biri olan ve aynı zamanda Tiffany Trump’ın kayınpederi Massad Boulos’un, Libya’da petrol ve doğalgaz üretimini artırmaya yönelik enerji anlaşmalarını duyurduğu belirtildi. Bu durum, tatil ile enerji anlaşmaları arasında olası bir bağlantı olup olmadığı yönünde soru işaretleri doğurdu.

ABD’li gazete New York Times’ın iddialarına göre, Tiffany Trump ve eşi Michael Boulos’un üzerinde konakladığı mega yat Phoenix 2, Türk petrol milyarderi Ercüment Cafer Bayegan ve eşi Rüya Bayegan’a ait. Bayegan ailesi, enerji şirketi BGN International’ın sahipleri olarak Libya’daki artan petrol üretiminden doğrudan fayda sağlıyor.

KİŞİSEL ÇIKAR İDDİALARI GÜNDEMDE

Gazetenin kaynaklarına göre, Tiffany Trump ve eşi, Bayegan ailesine ait Phoenix 2 yatında konaklama için herhangi bir ödeme yapmadı. İki helikopter pistine ve yüzme havuzuna sahip 300 metrelik yatın konaklama için kullanılması yasal olsa da, ücretsiz misafirperverliğin, Trump ailesinin başkanlık döneminde kişisel çıkar sağlamak ve yabancı iş anlaşmalarını etkilemek amacıyla kendi isimlerini kullanıp kullanmadığı yönünde tartışmaları gündeme getirdi.