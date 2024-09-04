Alp Dağları'na tırmanan 2 dağcı hayatını kaybetti
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Alp Dağları'na İtalya tarafından tırmanmaya kalkan 2 dağcı düşerek hayatını kaybetti.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Marmolada'nın güney cephesinden zirveye tırmanırken düşen iki dağcının cansız bedenleri bulundu.
Kurtarma ekipleri, dağcıların cesetlerini bulundukları yerden çıkarmak için karadan ve havadan çalışmalarını sürdürüyor.
2022'DE 11 DAĞCI ÖLMÜŞTÜ
Dağcıların hayatını kaybettiği Marmolada Tepesi bir süredir üzerindeki buzulların küresel ısınma sebebiyle erimesiyle gündeme geliyor.
Marmolada Tepesi'nde 3 Temmuz 2022'de zirveye tırmanan 11 dağcı, buz kütlesinin çökmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Düzenleyen: Giray Topçular - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı