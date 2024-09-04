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Tokat'ta kaldırımda yürüyen kadına araba çarptı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta otomobilinin hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımda giden kadına çarptı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada, aracın kontrolünü kaybeden sürücü kaldırıma çıktı. Sürücü, bu sırada kaldırımda yürüyen Sadakat Yanar'a çarptı.

Araç altında kalarak ağır yaralanan Yanar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddi olması üzerine Yanar, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat'ta kaldırımda yürüyen kadına araba çarptı! - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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