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FETÖ'nün hazinesini arıyorlar! Mezarlığa dadandılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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FETÖ&#039;nün hazinesini arıyorlar! Mezarlığa dadandılar

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'da FETÖ'nün kayıp hazinesi söylentisi kulaktan kulağa yayıldı. İddiaya göre Azeri iş adamının parasına çöken FETÖ'cüler yakalanma ihtimaline karşı 6 milyon dolar ve 6 kilo altını bir mezara gömdükleri dedikodusu tüm şehirde dillendi. Durumu fırsat bilen defineciler mezarlıklarda gizli kazı yapmaya başladı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce Yalova Şehir Mezarlığı'na gelen ve bir mezarı kazan definecileri fark eden görevliler durumu polise bildirdi. Olayla ilgili 4 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler daha sonra olayla ilgili konuşmazken çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmışlardı. 2 ay önce de yine bir mezar kazılmış ve burada da 2 kişi gözaltına alınmıştı. Sonrasında bu şahıslar da adli kontrolle serbest kalmıştı.

FETÖ'nün hazinesini arıyorlar! Mezarlığa dadandılar - 1. Resim

ŞAHISLAR GÖZALTINDA

Mezarlıkta gömü arayanlara bir yenisi daha bugün eklendi. Mezarlığa 34 plakalı bir araçla gelen şahıs mezarlıkta bulunan bir mezarı kazmaya başladı. Durumu fark eden görevliler polise haber verdi. Polis olayla ilgili şüpheli E.A.'yı gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki sorgusu devam ediyor. Öte yandan, bugüne kadar olayla ilgili kazı yapan şahısların İstanbul Beykoz Belediyesi'nde çalıştıkları ileri sürüldü.

FETÖ'nün hazinesini arıyorlar! Mezarlığa dadandılar - 2. Resim

FETÖ'NÜN KAYIP HAZİNESİ

Olayla ilgili yakalanan şahıslar bugüne kadar yaptıkları kazıların nedenini açıklamazken, iddiaya göre, Yalova Şehir Mezarlığı'nda bir mezara 6 milyon dolar ve 6 kilo altın gömüldüğü söylentileri ağızdan ağza dolaştı. İddiaya göre, Azeri bir iş adamına ait altın ve paralara FETÖ'nün çöktüğü ve bu parayı Yalova'daki bir mezarlıkta sakladığı ileri sürüldü. Bunu duyan kişiler ise Yalova Şehir Mezarlığı'na gelerek FETÖ'nün kayıp hazinesini aramaya başladı. Yan yana duran mezarları 3 ayda farklı tarihlerde para ve altınlara ulaşmaya çalışmak için kazan şüphelilerin bu bilgiyi nereden aldıkları ise merak konusu oldu.

FETÖ'nün hazinesini arıyorlar! Mezarlığa dadandılar - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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