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Türkiye'den ABD'ye kaçırılmıştı... 2 bin 500 yıllık eser geri alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den ABD&#039;ye kaçırılmıştı... 2 bin 500 yıllık eser geri alındı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yıllar önce Türkiye'den kaçırılan Lidya dönemine ait yaklaşık 2500 yıllık altın kolye, Boston Başkonsolosluğu'nda düzenlenen resmi törenle Türk yetkililere teslim edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirilen törende, Manisa'nın Bintepeler bölgesinden kaçırılarak 1982'de ABD'ye getirilen altın kolyeyi, sergilendiği Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin görevlilerinden teslim aldı.

Büyük öneme sahip tarihi eserin devir töreninde Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Murat Uğurluoğlu, New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel ve Boston Güzel Sanatlar Müzesi Yetkilileri hazır bulundu.

Türkiye'den ABD'ye kaçırılmıştı... 2 bin 500 yıllık eser geri alındı - 1. Resim

"LİDYA SANATININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYOR"

New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel yaptığı açıklamada, kolyenin yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda, altın ve karnelyan taşlarından yapılmış nar şeklinde boncuklardan oluştuğu bilgisini paylaştı.

Demirel, "Eser, milattan önce 6'ncı veya 5'inci yüzyıla tarihlendirilmekte olup Lidya sanatının karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Günümüze kadar iyi korunmuş olan bu eser, Manisa Müzesi Müdürlüğü envanterinde kayıtlı Bintepeler nekropol alanından çıkan diğer eserlerle benzerlik göstermektedir." dedi.

Altın kolyenin bölge için tarihi ve kültürel önemine değinen Demirel, "Bu eserin iadesi hem arkeolojik araştırmaların ilerlemesi hem de kültürel mirasımızın korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir." diye konuştu.

Türkiye'den ABD'ye kaçırılmıştı... 2 bin 500 yıllık eser geri alındı - 2. Resim

YASA DIŞI KAZILARLA ÇIKARILIP, KAÇIRILDI

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, titizlikle yürütülen uzun çalışmalar sonucu, 1982'de Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin koleksiyonuna aldığı altın kolyenin Manisa'nın Bintepeler olarak bilinen nekropol alanına ait olduğunu tespit etmişti.

Bakanlık tarafından yürütülen arşiv araştırmaları sonucu, kolyenin 1970'lerde Bintepeler bölgesinde yüzlerce Lidya tümülüsünün bulunduğu alandan yasa dışı kazılarla çıkarıldığı ve yurt dışına kaçırıldığı anlaşılmıştı.

Bu gelişme üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı geçen yıl Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu aracılığıyla Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nden bu eserin iadesini istemişti.

Müze yönetimi bu bilgiler ışığında kolyenin Türkiye'ye iadesini kabul etmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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