Esenyurt'ta hareket halindeki araçtan adam attılar

İstanbul, Esenyurt'ta film gibi olay yaşandı. Sokak arasında hızla giden otomobilin kapısından adamı attılar. Yere düşen adam daha sonra ayağa kalkarak otomobilin peşinden koşmaya başladı. İlginç anlar ise kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sokakta süratle ilerleyen arabanın içerisinden bir kişiyi sokağa attılar. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, beyaz renkli bir otomobilin sokakta hızla ilerlerken arka kapısından bir kişiyi sokağa attıkları ve arabadan düşen kişinin ise yuvarlandıktan sonra arabanın gittiği yöne doğru koştuğu anlar yer aldı.

"İNSANLIĞA YAKIŞMAZ"

Sokakta yaşananları güvenlik kamerasından izleyen çevre sakini Nuri Ünalan, “Biz kameradan gördük. Bu insanlığa yakışır bir hareket değil. Aranda ne olay olursa olsun bu yapılacak bir hareket değil. Biz mevzuyu bilmiyoruz, kameradan gördük. İnsana yapılacak bir şey değil bu. İnsanı bırak hayvanlara bile bir sürü şeyler yapılıyor. Bir insanı öylece yola atmak doğru bir şey değil. İnsanlığa yakışmaz." dedi.