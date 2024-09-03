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Tarım işçilerini taşıyan araç otomobil ile çarpıştı! Hurdaya dönen araçta çok sayıda yaralı var

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Gündem Haberleri

Aksaray'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçlar kaza üstüne kaza yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mersin'de yaşanan kazanın ardından  bu kez Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan araç kazaya karıştı. Otomobille çarpışan araçta en az 15 kişi yaralandı.

TARIM İŞÇİLERİNİN ARACI OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray'ın Eskil ilçesi Merkez Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi girişinde mevsimlik işçilerini taşıyan M.A. idaresindeki 23 BP 449 plakalı Ford marka minibüs ile N.A. yönetimindeki 68 KE 824 plakalı Kia marka otomobil çarpıştı.

Tarım işçilerini taşıyan araç otomobil çarpıştı! Hurdaya dönen araçta çok sayıda yaralı var - 1. Resim

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Çarpışmada otomobil ve minibüs hurdaya dönerken, minibüs sürücüsü ve minibüste yolcu olarak bulunan M.A., B.A., M.A., Z.A., A.A., H.K., M.K., S.K., A.K., A.K. ve M.K., otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan E.O. ile D.B. olmak üzere 15 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Tarım işçilerini taşıyan araç otomobil çarpıştı! Hurdaya dönen araçta çok sayıda yaralı var - 2. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslara Eskil İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
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