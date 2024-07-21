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Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi! Çok sayıda yaralı var
Tarım İşçileri, Mersin, Kaza, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan aracın freni patladı. Kontrolden çıkan araç devrildi. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı.

Tarım işçileri can güvenliği olmayan şartlarda yolculuk etmeye devam ediyor. Mersin'de tarım işçilerini taşıyan bir araç daha devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

ARACIN FRENİ PATLADI, KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Alınan bilgiye göre, kaza Gülnar ilçesine bağlı Çukurasma Mahallesi'nde meydana geldi. Mut ilçesinden domates toplamak için Gülnar’a gelen 13 işçiyi taşıyan Abdullah Aksaz idaresindeki 33 U 8948 plakalı minübüsün Çukurasma Mahallesi mevkiinde freni patladı. Freni patlayan minübüs, kontrolden çıkarak devrildi.

Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada 7 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Devrilen araçta sıkışan işçiler, vatandaşların ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Mut ve Gülnar Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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