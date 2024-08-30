Tarımsal destek ödemelerinde bir ilk! Üretimde yeni uygulama modeli devrede

Tarımda yeni bir dönemi başlatan bitkisel üretimde yeni destekleme modeli hayata geçirildi. İçerisinde birçok ilki barındıran uygulama ile verim ve kalitenin artırılması hedefleniyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ-Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bitkisel üretime ilişkin 2025-2027 yıllarını kapsayacak şekilde ilk defa 3 yıllık destekleme programı oluşturuldu. 2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece tarımsal destekler, ilk defa üretim döneminden önce açıklanmış oldu.

Bitkisel üretimin desteklenmesi programı ile çiftçiler temel destek, planlı üretim desteği ve üretimi geliştirme desteği ile teşvik edilecek. Temel destek çerçevesinde, ürünler, üretim maliyetine göre kategorilere ayrıldı. Her kategori için bir katsayı belirlendi. 2025 üretim yılı için destek katsayı değeri, dekara 244 TL olarak belirlendi. Ayrıca temel, planlı üretim ve üretimi geliştirme destekleme tutarının, destek katsayı değeri ile destek katsayısının çarpımı sonucu elde edilmesi kararlaştırıldı. Temel destek ile tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50’si ve gübre maliyetinin yüzde 25’inin karşılanmasının önü açıldı. Böylece, örneğin, 2. kategoride yer alan arpa, buğday üreten çiftçiler dekara 317,2 TL, 3. kategoride yer alan ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye, çay üreten çiftçiler dekara 366 TL, 4. kategoride yer alan pamuk ve çeltik üreten çiftçiler dekara 549 TL temel destek alacak.

PLANLI ÜRETİME ÖZEL ÖNEM

Bakanlık, planlı üretim konusunda da önemli adımlar attı. Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, kolza (kanola), fasulye (kuru), mercimek, mısır (dane), nohut, pamuk (kütlü), patates, soğan (kuru), soya ve yem bitkileri, planlama kapsamına alındı. Planlama kapsamındaki ürünleri, havzasında üreten çiftçilere temel desteğe ilave ödeme yapılacak. Planlı üretim kapsamında ekim yapan üreticilere temel desteğe ilave katkı sağlanacak. Bu üreticilerin mazot maliyetinin yüzde 100’ü ve gübre maliyetinin yüzde 50’si karşılanacak.

SÜT HAVZALARINA İLAVE DESTEK

Buna ek olarak Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından süt havzası olarak belirlenen illerde (Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Muş, Tokat ve Tunceli) yem bitkisi üreten çiftçilere destek katsayısının yüzde 50’si kadar ilave planlı üretim desteği verilecek. Yer altı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda yer alan sulu tarım arazilerinde ilgili üretim yılında arpa, buğday, aspir, fiğ, mercimek, nohut, yem bezelyesi, ayçiçeği (yağlık) üreten çiftçilere ürünün bulunduğu kategoriye göre hesaplanan tutar üzerinden ilave yer altı su kısıtı desteği ödenecek. Yer altı su kısıtının bulunduğu yerlerde planlı üretime uygun üretim yapan üreticilerin mazot ve gübre maliyetinin yüzde 100’ü karşılanacak.

İYİ TARIMA KATKI SÜRECEK

Üretimi Geliştirme Desteği kapsamında ise verim ve kaliteyi arttırmak için, sertifikalı tohum kullanım desteği, sertifikalı veya standart fidan kullanım desteği, organik tarım desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, katı organik-organomineral gübre desteği verilmeye devam edilecek.

RAKAMLAR ARTTI

Bu arada, karar kapsamındaki diğer desteklerden biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, 2025 yılında örtü altı paket destek tutarı dekara 2 bin 550 TL’den yüzde 50 artırılarak 3 bin 825 TL’ye, açıkta paket destek tutarı dekara 870 TL’den 1.305 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünler için kira desteği; Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kira ücret tarifesinin yüzde 75’i olarak ödenecek. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine katılım primi desteği; ÇMVA sistemine dâhil olan işletmeler yüzde 50 artırılarak 1.500 TL’ye yükseltildi. Tarımsal danışmanlık desteği de yüzde 104 artırılıp 294 bin TL’ye çıkarıldı.