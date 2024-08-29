BİST100’de 10 ay sonra bir ilk! Borsada aylık kayıp dikkat çekti

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST00 endeksi bugün 9833 puandan kapanış yaptı ve ağustosta aylık bazda %7,56 oranında geriledi. Endeks en son geçen yıl ekim ayında %9,84 kayıp yaşamıştı. Böylece borsada son 10 ayın en büyük aylık düşüşü gerçekleşti. Öte yandan borsada haftalar sonra yabancı alımları da dikkat çekti. Bu arada yabancılar geçen hafta 1 milyar dolarlık tahvil satarken, yerliler 3,42 milyar dolarlık döviz alımı gerçekleştirdi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda yarınki resmî tatil öncesinde, 4 günlük işlem haftası tamamlandı. Haftalardır düşüş trendinde seyreden Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, aynı zamanda ağustos aynının da son işlem günü olan bugün, 9.833 puandan kapanış gerçekleştirdi.

BORSADA AYLIK DÜŞÜŞ: %7,56

Geçen ay endeks 10.658 puandan kapanmıştı. BİST100 böylece aylık bazda %7,56 gibi ciddi bir oranda değer kaybı yaşadı. Bu kayıp, aynı zamanda son 10 ayın da en büyük aylık düşüşüne işaret etti. BİST100 en son geçen yıl ekim ayında %9,84 oranında değer kaybı yaşamıştı.

YABANCILAR ALIMA GEÇTİ

Bu arada haftalardır borsada satış tarafında yer alan yabancı yatırımcılar, geçen hafta alıma geçti. TCMB tarafından açıklanan verilere göre 23 Ağustos ile sona eren haftada yabancı yatırımcılar, 66 milyon dolarlık hisse alımı yaptı. Yabancıların, borsada dip seviyelerden alıma yönelmesi dikkat çekti.

TAHVİLDE DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Öte yandan bir diğer dikkat çeken gelişme de tahvil tarafında yaşandı. Geçen hafta yabancı yatırımcılar tahvil piyasasından yaklaşık 1 milyar dolarlık çıkış yaptı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında da geçen hafta 3,42 milyar dolarlık artış yaşandı. Böylece toplam DTH büyüklüğü 172,43 milyar dolar oldu.

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! İşte kasadaki para

29 AĞUSTOS 2024 DOLAR VE ALTIN

Haftanın son işlem gününde bankalar arası piyasada dolar fiyatı 34,08 TL’den kapanış yapmaya hazırlanıyor. Serbest piyasada gram altın fiyatında ise işlemler 2760 TL’ye yakın seyrediyor. Her iki piyasada da yatay bir görünüm dikkat çekti. Borsada ise bu hafta en düşük 9523 seviyesi görülmüştü. Endekste, haftalık düşük seviyeden gelen tepki alımlarının buyutu %3,25 olarak gerçekleşti.

BİTCOİN TEKRAR 60 BİN DOLARI GEÇTİ

Küresel piyasalarda da hareketli bir gün yaşanıyor. Bitcoin bugün %3’ün üzerinde primle birlikte tekrar 60 bin doları aştı. Akşam saatlerinde işlemler 60 bin 900 dolara yakın devam ediyor. Ons altın 2520 dolarda yatay seyrederken; Bren petrolün varil fiyatı da bugün %2’ye yaklaşan primle 80 doları aştı.